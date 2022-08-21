高溫酷熱至少到周二 這些地區可能出現極端高溫

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今明兩天大氣中的水氣更少，各地的天氣將更穩定，午後雷雨還會再進一步減少。

這兩天需要留意的是白天的高溫，柯聿寧說，除了受到太平洋高壓影響，也有一些中低層中國大陸沿岸的乾熱空氣移入，加上中南部風速較弱、北部有西南風過山沉降作用、東半部位於背風側，白天溫度普遍偏高，尤其中南部內陸、大台北盆地、蘭陽平原、花東縱谷等容易有極端高溫出現，預計這樣的天氣持續到周二上半天。

柯聿寧說，存在已久的熱帶擾動93W受到太平洋高壓南側的東風、高空偏強的東北風影響，垂直風切過大，增強的速度緩慢，而且中心一直隨著被吹往西南方的對流調整，過去一天移動方向為西南西，朝呂宋島東方近海移動，目前有一些跨赤道氣流支持著擾動南方的對流發展，強度仍然有緩慢增強的趨勢。

他說，日本氣象廳今晨已經認定93W為熱帶性低氣壓，明後兩天有進一步發展的機會。

周二開始太平洋高壓將稍減弱，柯聿寧說，預計93W將延高壓邊緣往呂宋島北部到巴士海峽一帶接近，台灣周二下半天的風向將逐漸轉東南到偏東風，迎風面的花東到恆春半島將受到擾動外圍的水氣影響，將轉為有短暫陣雨的天氣，各地午後山區的熱對流也會略增多。

柯聿寧表示，預估93W周三將通過巴士海峽或呂宋島北部，受到擾動外圍水氣影響，迎風面的東北角到屏東有短暫雨機會，越南邊降雨越明顯，西半部則以午後雷陣雨為主，北部為背風側，可能出現東風過山沉降作用，大台北、桃竹等平地反而較穩定，還是需要留意高溫。