颱風有機會本周生成 吳德榮：美國模式侵台路徑明顯增多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天花東縱谷再創40度以上高溫，花蓮光復鄉41.0度、台東長濱鄉38.5度、花蓮卓溪鄉38.4度。

他說，今晨觀測資料顯示，菲律賓東方熱帶雲簇醞釀發展中。

吳德榮表示，今天至周二在華中屢創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨很少，僅侷限小範圍山區。各地晴朗酷熱，北部及東半部將出現38度以上極端高溫，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率；應慎防熱傷害。北部24至38度，中部24至37度，南部24至36度，東部22至39度。

吳德榮說，周三、周四受熱帶低壓或颱風環流或其外圍影響；周三東半部及南部水氣增，降雨漸趨明顯，北部仍晴朗偏熱、偶有局部短暫陣雨的機率；周四東半部及南部有明顯降雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；各地氣溫略降。周五、周六台灣附近水氣多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮說，美國（GEFS）系集模式的21次模擬路徑，最東從台灣東方海面北上、最西擦過呂宋島北端，顯示不確定仍很大，但模擬通過台灣或鄰近海域的路徑明顯增多，隱含影響台灣的機率大幅提高。