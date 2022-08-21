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颱風有機會本周生成 吳德榮：美國模式侵台路徑明顯增多

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颱風有機會本周生成 吳德榮：美國模式侵台路徑明顯增多

聯合報／ 記者楊德宜吳姿賢／台北即時報導
今天至周二各地晴朗酷熱，有挑戰今年最高溫紀錄的機率；慎防熱傷害。本報資料照片
今天至周二各地晴朗酷熱，有挑戰今年最高溫紀錄的機率；慎防熱傷害。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天花東縱谷再創40度以上高溫，花蓮光復鄉41.0度、台東長濱鄉38.5度、花蓮卓溪鄉38.4度。

他說，今晨觀測資料顯示，菲律賓東方熱帶雲簇醞釀發展中。

吳德榮表示，今天至周二在華中屢創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨很少，僅侷限小範圍山區。各地晴朗酷熱，北部及東半部將出現38度以上極端高溫，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率；應慎防熱傷害。北部24至38度，中部24至37度，南部24至36度，東部22至39度。

吳德榮說，周三、周四受熱帶低壓或颱風環流或其外圍影響；周三東半部及南部水氣增，降雨漸趨明顯，北部仍晴朗偏熱、偶有局部短暫陣雨的機率；周四東半部及南部有明顯降雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；各地氣溫略降。周五、周六台灣附近水氣多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮說，美國（GEFS）系集模式的21次模擬路徑，最東從台灣東方海面北上、最西擦過呂宋島北端，顯示不確定仍很大，但模擬通過台灣或鄰近海域的路徑明顯增多，隱含影響台灣的機率大幅提高。

他說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬的颱風活動機率則顯示，機率逐日升高，周三、周四在巴士海峽達最高約60至70%。但對於何時可確定成颱？是否會發布警報？仍受科技極限的限制，目前尚無法確定，且模式會再調整，需持續觀察。

美國系集模式的21次模擬路徑（左圖，取自weathernerds.org），最東從台灣東方海面北上、最西擦過呂宋島北端，模擬通過台灣或鄰近海域的路徑明顯增多。歐洲系集模式模擬的颱風活動機率（右圖，取自ECMWF）顯示，周四在巴士海峽達最高約60至70%。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
美國系集模式的21次模擬路徑（左圖，取自weathernerds.org），最東從台灣東方海面北上、最西擦過呂宋島北端，模擬通過台灣或鄰近海域的路徑明顯增多。歐洲系集模式模擬的颱風活動機率（右圖，取自ECMWF）顯示，周四在巴士海峽達最高約60至70%。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

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