羽球賽攜手觀光景點任務 首屆大佛盃員林熱情登場

首屆 「2022大佛盃全國羽球觀光錦標賽」今(20)日起連續四天在員林彰南運動中心開打，參賽人數將近3,000組。彰化縣長王惠美關心今日的賽事活動，特別指派副縣長林田富參與開幕式，林田富說，彰化縣是農業大鎮，搭配彰化在地觀光與景點的宣傳，真的帶來不少實質效益。

主辦單位彰化縣羽球發展協會理事長石豐毅表示，對選手來說，學校因為疫情改成遠距教學，相對也影響到球隊訓練的時間跟進度，大部分都只能自行在家或者外面的羽球館練球。

石豐毅指出，國中與國小羽球選手現階段正是重點培訓的主角，近年來我國羽球選手在國外賽事頻頻拿下佳績，上個月也傳來捷報，我國世界球后戴資穎剛拿下台北公開賽女單金牌，希望帶著這份光榮，鼓勵選手參與球賽，增加更多歷練與實戰經驗，未來同樣的賽事一定會繼續舉辦。

林田富在開幕式致詞表示，我國羽球選手在國外大型賽事屢屢回報佳音，羽球運動已正式成為全民新國球，藉由舉辦多場次的羽球賽事，讓選手累積比賽經驗，彰化縣也會協助共同推動大型羽球賽事發展，培養更多明日之星。

林田富指出，未來縣政府會常態性舉辦大型羽球賽事，讓城市羽球運動加重根基，選手能在國內各羽球賽事持續支持基層訓練與各項賽事，增加運動及休閒，協助彰化縣帶來更多的經濟效益，包含旅遊觀光、社團球隊聯誼等，讓羽球賽事的推廣更普及。

中華羽協理事長張國祚表示，羽球運動人口日漸增加，羽球館與運動中心開始快速興建，許多縣市舉辦羽球賽事，也將重點放在學校選手，相信選手的實力一定可以再創新高。