失智時鐘快轉6-5：掌握患者 衛福部要求醫院補登CDR

國內到底有多少失智症患者？依過去調查推估，今年全國失智人口約卅萬人，但目前健保統計失智就醫人數已近卅 萬。為精準掌握失智症患者人數，據此布建資源，衛福部長照司委託國衛院調查社區內六十五歲以上老年人口失智症比率，並要求失智症診斷需附「臨床失智症量表（CDR）」分數，未來不除必須強制登載。

CDR是「臨床失智評分表（Clinical Dementia Rating）」的簡稱，用來評量病患失智嚴重程度，分成健康、疑似或輕微、輕度、中度、重度、深度及末期。失智症診斷不易，衛福部長照司副司長吳希文表示，為精準瞭解失智症患者的嚴重程度，今年三月起，鼓勵醫院補登或是新建置失智症的臨床失智症量表（CDR）分數。

「不管是失智資源或服務體系的建置，必須掌握目前患者的嚴重程度。」吳希文表示，衛福部十年前委託台灣失智症協會進行為期兩年的失智盛行率調查，並推估失智症嚴重程度占比，極輕度及輕度約七成四、中度一成二、重度一成四，當時即依循此數據，在各縣市布建資源。

目前失智症患者診斷都會進入醫院評估，但過去醫師診斷民眾是否罹患失智症，不需要額外登載失智程度，衛福部長照司自今年起，鼓勵醫院針對新個案註明CDR分數、並希望舊案例補登，每件給予獎勵金兩百元，截至目前已補登回報八萬多件，預計自後年起，研擬強制登載CDR分數才能申報健保。

吳希文表示，失智資源建置至今超過十年，全台失智服務據點超過五百處、共照中心約一一○家，其餘還有巷弄站、團體家屋等。只是資源布建是否能滿足當地需求，開始檢討資源分布是否均衡時，希望能尋求更精準數字協助。

若能得知各縣市失智人數、程度，吳希文表示，失智據點等資源的布建就能更精準，以現在來說，都會區據點遠高於偏鄉，若有新據點希望申請衛福部的補助，都會優先希望業者至偏鄉設置。未來數據更為明確，也能讓資源布建的位置更貼近需求。

衛福部長薛瑞元表示，失智資源布建現在比較辛苦，都會區布建幾乎飽和，就剩下偏鄉，長照資源的推動也是總統蔡英文的主要政策，包含一學區一日照等。如何讓失智症患者能使用資源，現在積極進行中。

根據2017年12月頒布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，其中設定一項行動方案為「進行國家失智症流行病學及相關資源數據調查」。國衛院於2020至2022年已展開全國社區失智症與失能的家訪調查，希望提供政府單位制訂失智症與失能照護相關決策參考依據，結果預計近期公布。