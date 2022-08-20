快訊

可能震撼美股的一場會議倒數計時中 重頭戲看Fed主席致詞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失智時鐘快轉6-5：掌握患者 衛福部要求醫院補登CDR

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台灣高齡失智轉速加快，衛福部長照司委託國衛院調查社區內六十五歲以上老年人口失智症比率，並要求失智症診斷需附「臨床失智症量表（CDR）」分數。圖／本報資料照片
台灣高齡失智轉速加快，衛福部長照司委託國衛院調查社區內六十五歲以上老年人口失智症比率，並要求失智症診斷需附「臨床失智症量表（CDR）」分數。圖／本報資料照片

國內到底有多少失智症患者？依過去調查推估，今年全國失智人口約卅萬人，但目前健保統計失智就醫人數已近卅 萬。為精準掌握失智症患者人數，據此布建資源，衛福部長照司委託國衛院調查社區內六十五歲以上老年人口失智症比率，並要求失智症診斷需附「臨床失智症量表（CDR）」分數，未來不除必須強制登載。

CDR是「臨床失智評分表（Clinical Dementia Rating）」的簡稱，用來評量病患失智嚴重程度，分成健康、疑似或輕微、輕度、中度、重度、深度及末期。失智症診斷不易，衛福部長照司副司長吳希文表示，為精準瞭解失智症患者的嚴重程度，今年三月起，鼓勵醫院補登或是新建置失智症的臨床失智症量表（CDR）分數。

「不管是失智資源或服務體系的建置，必須掌握目前患者的嚴重程度。」吳希文表示，衛福部十年前委託台灣失智症協會進行為期兩年的失智盛行率調查，並推估失智症嚴重程度占比，極輕度及輕度約七成四、中度一成二、重度一成四，當時即依循此數據，在各縣市布建資源。

目前失智症患者診斷都會進入醫院評估，但過去醫師診斷民眾是否罹患失智症，不需要額外登載失智程度，衛福部長照司自今年起，鼓勵醫院針對新個案註明CDR分數、並希望舊案例補登，每件給予獎勵金兩百元，截至目前已補登回報八萬多件，預計自後年起，研擬強制登載CDR分數才能申報健保。

吳希文表示，失智資源建置至今超過十年，全台失智服務據點超過五百處、共照中心約一一○家，其餘還有巷弄站、團體家屋等。只是資源布建是否能滿足當地需求，開始檢討資源分布是否均衡時，希望能尋求更精準數字協助。

若能得知各縣市失智人數、程度，吳希文表示，失智據點等資源的布建就能更精準，以現在來說，都會區據點遠高於偏鄉，若有新據點希望申請衛福部的補助，都會優先希望業者至偏鄉設置。未來數據更為明確，也能讓資源布建的位置更貼近需求。

衛福部長薛瑞元表示，失智資源布建現在比較辛苦，都會區布建幾乎飽和，就剩下偏鄉，長照資源的推動也是總統蔡英文的主要政策，包含一學區一日照等。如何讓失智症患者能使用資源，現在積極進行中。

根據2017年12月頒布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，其中設定一項行動方案為「進行國家失智症流行病學及相關資源數據調查」。國衛院於2020至2022年已展開全國社區失智症與失能的家訪調查，希望提供政府單位制訂失智症與失能照護相關決策參考依據，結果預計近期公布。

失智症 患者 衛福部

延伸閱讀

咀嚼能力愈差愈易失智！會因認知功能退化、失認症、阿茲海默症等造成「吞嚥失用症」

義市聖仁失智照護家園落成 薛瑞元讚科技又有溫度

有溫度的科技照護 「聖仁失智照護家園」歷經6年落成

失智母「每天換一個人」 鼓鼓吐心聲呼籲獻愛

相關新聞

台東Amis旮亙樂團傳統竹製樂器 設計師賦予新風貌

台東阿美族「Amis旮亙樂團」竹製傳統樂器常會出現自然「竹裂」因而影響聲音質量，原民會透過計畫與國內知名設計師阿瑪亞‧賽...

消基會「中共的」 陳吉仲：歡迎大家去看消基會新聞稿

行政院農委會主委陳吉仲為石斑魚槓上消基會，昨天陳吉仲嗆消基會是「中華人民共和國的消基會」。陳吉仲今被問到此事時表示，歡迎...

食道癌3期曝抗癌祕訣 他每天走路、每周爬溪頭

台中榮總「好呷俱樂部」食道癌病友會今登場，61歲陳姓食道癌三期病友分享抗癌祕訣，他選擇醫師、相信專業，出院後「聽醫師的話...

全球首座月經博物館 落腳台北菜市場

在非營利組織「小紅帽」(With Red)一群熱情青年的推動下，歷經三年籌備與半年裝修後，全球第一座月經博物館「小紅厝」...

失智時鐘快轉6-4：失智社區服務據點、服務時間 盼更彈性

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，目前失智症診斷並不困難，但部分長者於失智症初期病識感低，不認為自己失智或家屬對...

失智時鐘快轉6-6：擴大失智診斷給付 李伯璋允通盤考量

衛福部健保署統計，近6年來台灣失智症就醫人數，從24.7萬人增加至29.6萬，其中65歲以上失智症人口，亦從19.7萬增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。