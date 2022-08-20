失智時鐘快轉6-4：失智社區服務據點、服務時間 盼更彈性

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，目前失智症診斷並不困難，但部分長者於失智症初期病識感低，不認為自己失智或家屬對失智有所迷思，誤認為老人家記憶力消失是正常現象，均可能因此延誤治療而不易診斷。建議若發現老人家常出現忘東忘西、妄想、疑心病增加等，應盡速就醫檢查。

甄瑞興表示，經過多年推廣，許多民眾對失智症有更多了解，臨床上透過心理師評估，再經電腦斷層、磁振造影、抽血等方式診斷失智症，對於額顳葉失智症等，如美國影星布魯斯威利罹患失語症，診斷時確實會多花一點時間，但這類患者約占失智症患者四％。

但在失智照護方面，甄瑞興說，藥物只能延緩失智惡化，通常家屬須負擔所有照顧責任，「壓力真的很大」，根據行政院資料，全國已布建失智共照中心114處、失智社區服務據點達514處，但共照中心數量仍不足，而失智社區服務據點服務時間常常只有半天，若失智症家屬需外出工作，據點根本無法發揮功能。

甄瑞興指出，相關單位目前多利用空閒校舍設置失智共照中心或日照中心，但設置速度應該加快，另一方面，失智社區服務據點的服務時間應該更有彈性，讓失智症家屬可以充分利用。

現在有許多失智專科醫師自行開業服務病患。甄瑞興認為對失智長者是一大福音，許多失智長者無法出門或獨居在家，基層診所醫師可居家訪視，讓失智長者在地老化。不過，目前居家訪視補助太低，建議政府全盤考量擬定增加補助等配套措施，或由健保應給予部分給付，讓失智長者可以經由在宅醫療，守護健康。

對此，健保署長李伯璋說，居家醫療如同偏鄉、離島醫療是重要議題，健保署正努力朝向修訂健保支付標準的方向前進，若加上部分負擔新制上路，可以重新分配健保資源，將以給予居家醫療等更合理的給付為目標。

甄瑞興說，目前長照服務仍不足，無法提供失智長者妥善照顧，許多失智長者年紀大或疾病後期時，家屬無法廿四小時照顧，而常把老人家送到安養機構，每隔兩、三個月探視一次，甚至有家屬再也不來探視，避免「失智長者悲歌」上演，呼籲政府重視失智長者照顧問題。