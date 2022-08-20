失智時鐘快轉6-6：擴大失智診斷給付 李伯璋允通盤考量

衛福部健保署統計，近6年來台灣失智症就醫人數，從24.7萬人增加至29.6萬，其中65歲以上失智症人口，亦從19.7萬增加至26.4萬。健保署長李伯璋認為，國人對失智症認知提升，加上台灣人口高齡化，帶動失智症患者人數增加。

對於醫界期許，健保擴大失智症診斷給付，確保精準用藥治療，李伯璋認為，若今年落實使用者部分負擔，加上縮減健保不必要開支，必定能提供真正有需要的病人相關檢驗及藥物給付。

健保署統計104年至110年，全台承保人數從2357萬增加至2371萬，增加14.3萬人，而65歲以上從289.5萬增加至388.6萬，增加99萬人，顯現台灣老年人口增加速度較全國整體人口成長更快；就醫人數申報65歲以上從19.7萬增加至26.4萬，而65歲以上失智症就醫比率，則從80.1%增加至88.9%，呈現逐年增加趨勢。

李伯璋表示，過去老年人口沒有那麼多，大家對失智症認知有所限制，近年大家對失智症較有認識。早年失智症用藥沒有健保給付，李伯璋的母親十多年前罹患失智症，也是自費用藥。他強調，健保署站在以病人為中心的角度，只要對病人有幫助的診斷及治療，「都是健保的責任」，但現在最要緊的事，盡快落實使用者部分負擔。

「在泥沼裡打滾，永遠沒辦法解決問題。」李伯璋指出，健保很難持續開源，且過去資源分配不到位，有許多不必要浪費，像是民眾家中常有留存多的藥品，我國藥品費用已占健保支出28.9%，一年近2500多億元，若從源頭省下500億元，就能提供真正需要檢驗、使用藥品的病人身上。

李伯璋表示，若無止盡地加入藥品給付，恐讓藥品成長率持續衝高，且健保署納入給付須通過共擬會議專家同意，評估並非每個失智症患者都需要使用藥品，恐會影響醫療診察費的支付合理性。他認為，現在是推行健保使用者部分負擔的「關鍵時刻」，加上重新檢視健保支出，省下不必要的浪費，不會因為過高的藥品費用，壓縮到醫療人員給付，健保壓力也不會那麼大。

健保署統計失智症就醫人數中，涵蓋部分僅檢查但未確診失智症的患者，醫界認為，應可進一步針對健保資料庫數據分析，找出真正的失智症人數，銜接後續醫療服務。李伯璋認為，健保署是個資源平台，樂見在失智症領域的神經科、精神科專家，以自身專業主動提出申請計畫，善用健保數據分析。

李伯璋舉例，國健署每年統計癌症登記資料，包括罹患各類癌症人數、期別等，近年搭配健保署資料，可看出癌症病人使用藥物情況，兩邊資料介接後，分析出更符合癌症患者臨床用藥的真實數據，例如近期發現一款癌症標靶用藥，相較過往先等化療藥物使用無效後、才用標靶藥物，若把標靶藥提前到第一線使用效果更好，不僅有助於患者治療，也有助於健保給付藥品的評估態度。