失智時鐘快轉6-3：失智≠正常老化 46%民眾全誤會

失智照顧是超高齡社會重要挑戰，我們準備好了嗎？調查顯示，近五成民眾認為失智症是正常老化現象，當中逾半學歷在大學以上。專家指出，雖然年紀愈長，罹患失智症的比率愈高，但失智症其實是大腦病變，並非正常退化，及早介入可延緩惡化，不應把失智視為正常老化，以免失去早期發現的先機。

根據「失智─時空記憶的旅人」粉絲專頁進行「失智症識能與使用資源」調查，共有一三六六人填答，雖然近八成民眾知道，記憶力減退到影響生活、無法勝任原本熟悉的事務等徵兆為失智警訊，逾九成民眾知道預防失智靠社交、動腦和運動，定期吃銀杏無效，但百分之四十六的人認為失智是正常老化，其中五成六具大學學歷。

雖然年紀漸長，記性可能變差，但認知功能中的記憶力、語言能力、方向感，正常老化都不會如失智症患者般快速退化。長庚土城分院腦神經內科主任徐榮隆說明，以記憶力為例，雖然隨著年紀增長會遺忘某些事，但稍加提示便會想起來，不至於整件事都完全不記得，「老化會遺忘細節，退化是整件事消失」。

在語言能力方面，失智症患者一方面表達不順暢，同時因理解能力下降，對於別人說話，可能需要覆頌很多次才能解讀。再來是方向感，徐榮隆表示，失智症患者因腦部退化，經常不清楚自己身在何處，走道熟悉的街口也可能不知道要向左還是向右，明顯失去方向感，因此失智症患者容易迷路和走失。

徐榮隆進一步說明，失智症患者腦細胞明顯減少，若是阿茲海默病患，大腦海馬迴更明顯萎縮，這些都是正常老化不會出現的現象。

如何觀察失智症前兆？台北榮總失智症治療及研究中心主任王培寧建議，「可以和兩、三年前的自己相比」，評估自己記憶力是否變差、處理事情的能力是否退化？也可以透過工具協助測驗，像「AD-8極早期失智症檢測量表」，只自我懷疑有症狀，建議盡快就醫檢查。

失智症成因多元，王培寧表示，基因、環境、生活型態、慢性病等，皆可能有影響。徐榮隆也說，頭部曾經外傷、家族病史、年齡都是致病因子，研究發現女性患者多於男性。失智症的危險因子包括年齡、三高、頭部外傷，維持運動習慣、一定程度的社交活動，有助於避免腦部退化，也建議減少抽菸、喝酒等。

王培寧表示，失智症用藥僅能延緩部分病情，同時還要透過非藥物治療，例如認知訓練、體能活動等；家屬陪伴相當重要，鼓勵失智症患者從事社交活動，以減緩病情惡化速度。過去曾發現長輩們最喜歡互動的對象是孫子女，許多出現疑似症狀的長輩不願就醫，若能由孫子女關心長輩、陪同就醫，或許有助及早發現，避免惡化。