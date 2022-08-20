失智時鐘快轉6-2：民眾為何未用失智資源 3障礙待解決

「照顧失智個案就像面對一場永無止盡的喪禮。」失智照顧需要心力、體力與耐性，得靠社會支持並提供資源，但調查顯示，各縣市雖積極布建失智照顧資源，但多數民眾並未使用，在家照顧比率較高，此外民眾反映，申請資源流程複雜、時數不夠、問題無法立即獲得解決，是國內提供失智症照顧資源的一大挑戰。

根據「失智─時空記憶的旅人」粉絲專頁進行失智症使用資源調查，共一三六六人填答，女性七成四，以四十五至六十四歲最多，占比逾六成；有二成四是與失智症患者同住的照顧者，被照顧者病程以輕度最多，占四成一，中度達三成；被照顧對象是父母的比率達四成九，年齡以七十五到九十歲最多。

雖然各縣市不斷布建失智症資源，調查顯示，民眾使用長照相關資源，最多為居家照護、喘息服務、輔具、失智據點、日照中心、居家無障礙環境改善，但多數民眾未曾使用過政府資源。民眾反應資源流程申請複雜、時數不夠、問題無法立即獲得解決，因此會另外尋求更便於解決問題的方式。

調查發現，有七成一都是在家照顧，請移工照顧比率為百分之十七點三。進一步分析，目前若住安養中心或護理之家，每個月花費約四萬元，而填答者月收集中於兩萬元至五萬九千元之間，恐處於既住不起安養院，也請不起看護的情況。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，長年關注國人使用長照公共資源，發現仍有三大障礙待解決，包括資訊障礙、觀念障礙、資源障礙。

針對資源障礙，陳景寧說，失智長輩約有七成屬於輕中度，且許多行動功能正常，為了避免長輩半夜精神好，跑出去敲鄰居門，對輕度失智者最好的照顧模式，是白天到日照中心或失智據點上課，運動消耗體力，並與外界互動延緩失能，晚上返家由家人接手照顧。不過目前失智資源建置數仍然不夠，各地都有不同的困境，像是北市因地窄人稠，租金昂貴，但鄉下建置日照中心卻收不滿。

以資訊障礙而言，每個家庭接受資訊能力不同，有年輕人的家庭可以搜尋新資訊、轉譯告知家裡長輩，但若是老老照顧，申請流程對他們來說太複雜，個管師得視不同個案接受資訊程度，給予不同協助。

陳景寧表示，各地民眾對於失智照顧仍存有不同看法，導致「觀念障礙」，像是北市多數家屬了解失智症應尋求專業協助，非常希望能送失智長輩到日照中心上課，但因名額太少供不應求；但傳統觀念較深的縣市，日照中心開了卻不願意讓失智長輩去，就怕被罵「遺棄」、「不孝」，認為明明有家人為何不自己顧。各地照顧觀念仍有相當大差異。