失智時鐘快轉6-1：近六年健保失智就醫人數成長近二成

失智時鐘快速轉動，健保署統計，近六年失智就醫人數成長兩成；且健保就醫人數竟然已極接近專家推估的台灣失智人口盛行率。專家提醒，這樣百分百失智者都已就醫的數字應非台灣創下「公衛奇蹟」，國內應有更精準的流行病學調查，並設身處地從患者需求出發，才能正確布建資源，真正幫助失智家庭。

即將到來的九月是國際失智月，失智是導致失能及生活無法獨立的主要原因之一，也帶來極大經濟負擔，關心國人失智資源，本報利用健保數據、縣市調查及衛福部資料，加上失智症專家訪查，發現以上「台灣公衛奇蹟」。

調查也發現，照顧壓力是照顧者難以承受之重。各縣市雖積極布建失智照顧資源，但民眾認為流程複雜、分配時數不夠，導致自行、在家照顧比率高。台灣即將進入超高齡社會，如何讓民眾在尋求照顧資源時不迷路，也是國內失智照顧一大挑戰，本報也預計十月推出各縣市失智確診率及資源大調查，希望促使各界協助民眾獲取資源。

全台失智人數到底有多少？政府公布的失智人數統計有三個不同的數字，包括去年健保就醫人數廿九萬六九九七、依盛行率推估全台患者人數卅萬、衛福部長照司統計全台失智症患者約廿九點七萬。三個數字相近，但代表意義大不相同，盛行率為預估值，盛行率若與就醫人數接近，表示國內失智確診率接近百分之百，與現況並不相符。

失智症診斷不易，衛福部公布「失智症防治照護政策綱領二點○」，喊出「失智友善七七七」，期待民國一一四年達到被診斷患者逾七成。如今盛行率推估數字與醫療診斷人數幾近吻合，台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，等同社區內完全沒有尚未被找到的失智症患者，直言：「這是公衛奇蹟」。

但專家進一步分析原因，失智盛行率推估與健保就醫數據都有其侷限性。雙和醫院副院長胡朝榮表示，目前失智盛行率依據民國一○○年至一○二年進行流行病學調查，以六十五歲以上失智盛行率百分之七點七八估算，得出卅萬人罹病。距離上次流病調查已十年，衛福部委託國衛院做第二次流行病學調查，預計近期結果將出爐。

至於健保就醫人數，胡朝榮表示，臨床上部分民眾可能因輕微記憶障礙或疑似失智而就醫，但診斷後發現並未失智，所以健保就醫人數應高於實際患者數。至於健保失智就醫人數及比率增加，台北榮總失智症治療及研究中心主任王培寧表示，顯示近年經各界努力，民眾對失智症有更多了解，因此就醫人數變多。

新北市衛生局長陳潤秋表示，台灣醫療方便，但到醫院就醫不一定就等於確診失智症，而目前診斷為失智症後，未必會使用政府提供的長照資源，導致就醫不一定確診、失智患者未使用照顧資源等情況。彰化衛生局長葉彥伯表示，目前大多部分照顧資源兼顧失能與失智照護，但兩種需求並不完全相同，建議通盤性重新檢視。

胡朝榮建議，失智症種類多，包括阿茲海默症、血管型等，必須進一步診斷給予合適治療。失智症協會理事長、長庚醫院學術組副教授級主治醫師徐文俊建議，健保署應擬定計畫，開放專家學者進行病歷調查或比對，讓健保數據更具代表性與參考價值。健保署長李伯璋表示，待部分負擔新制上路，重新分配健保資源，可給予更合理的給付。