台灣蟬聯「亞洲胖胖國」冠軍寶座 護理師：做到這3件事告別肥胖

根據衛福部統計，國人有半數男性、三分之一女性和四分之一兒童有過重或肥胖的情形，蟬聯多年「亞洲胖胖國」冠軍的寶座。聯合報健康事業部、元氣網今舉辦「慢病好日子」講座活動，透過專家詳細清晰的衛教，帶給民眾糖尿病、代謝症候群的正確觀念，並以簡單好實踐預防保健方式，讓預防勝於治療。

護理師曾文莉表示，男生腰圍超過90公分、女生超過80公分，收縮壓大於等於130、舒張壓大於等於85、HDL-C好的膽固醇太少、三酸甘油脂超過150、空腹血糖大於等於100，5項危險因子中，若中3項，就可以判定為代謝性症候群。

國健署指出，代謝症候群是可預防也可治療的疾病，若不及早檢查治療，將比一般人增加6倍罹患糖尿病風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂風險、2倍心臟病及腦中風風險，變成慢性病病人。

民眾若想要遠離代謝症候群，妥善做好體重管理，曾文莉指出，現代人餐餐老是在外，太常吃高熱量食物就容易造成肥胖，建議有3件事必須做好：「控制飲食、規律運動、生活習慣」。

在控制飲食實踐上，曾文莉表示，湯麵優於乾麵，因乾麵會淋醬汁，全部吃下肚熱量恐高達500至650大卡，湯麵則在100大卡上下；小菜不要加「醬油膏」，避免鈉含量超標導致水腫；湯品選擇上「少勾芡」，像是蛋花湯熱量40大卡，羹湯類則高達420卡，整整相差了十倍。

現代人工作繁忙，不太有時間運動，曾文莉建議，初期開始運動的時候 可以「簡單做，找個伴」，現在也推行運動531，一周五次、每次30分鐘、心跳每分鐘110下。最好的方式就是「把運動融入生活」，像是：爬樓梯、倒垃圾等等，慢慢來、不求快，以漸進方式提高活動量、基礎代謝率為主。

「控制飲食是決勝點。」曾文莉表示，在體重管理上，飲食控制佔了7成、規律運動則佔3成。她表示，「餐餐7分飽」是相當重要的口訣，同時，因為進食一口飯需要20分鐘後才傳輸到大腦中樞，因此「細嚼慢嚥」相當重要。

生活作息也至關重要，曾文莉說，「吃得好、睡得好，體重才會好。」睡眠時間會影響賀爾蒙的分泌，睡眠不足會減少瘦體素、增加飢餓素分泌，造成激素失衡，過量進食造成肥胖。因此睡眠上，盡量每天睡足7小時，保持生活作息的規律及睡眠充足，若容易被尿意中斷睡眠，就要控制睡前的飲水量。

曾文莉提醒，「減重不在求快，而是持之以恆；體重控制是一輩子，絕不是只有一陣子。」最健康的減重，建議每周減0.5公斤為目標，1個月目標則設定在2至3公斤即可。

元氣網主編林又旻昨天也在講座分享親身經歷，年紀輕輕的他在20幾歲時就被診斷痛風，痛到無法走路，尿酸指數高達13。母親因此相當擔憂，認為兒子年紀輕輕就痛風，未來不知道該怎麼辦才好。但經過飲食控制後，現在尿酸指數已降到8了。

「自己去年又檢出高血壓。」林又旻自曝，自己現在要更加注重飲食習慣，「湯品」要少喝，因為湯很容易加太多鹽，可能使鈉攝取過量等。

林又旻表示，因為自己的經驗，希望讓元氣網成為民眾可以獲得正確醫療保健知識的網站，進而成為自己身體的主人。元氣網致力成為健康知識的傳遞者，用大家聽得懂的語言，讓更多人可以接收正確健康知識，元氣網也是目前全台內容最多元、詳盡的健康網站，希望元氣網成為民眾健康生活中的好夥伴，和大家一起愈來愈健康。