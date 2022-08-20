率團出席APEC觀光部長會議 王國材力推台灣旅遊

交通部長王國材日前率團前往泰國，出席第11屆APEC（Asia-Pacific Economics Cooperation，亞太經濟合作會議，簡稱APEC）觀光部長會議，今年各經濟體聚焦疫後安全旅遊、加強觀光旅遊產品及永續觀光等議題。

王國材除在會中分享向山致敬、向海致敬及自行車多元旅遊的觀光推動策略；更與日本、韓國、泰國、越南、馬來西亞及菲律賓等國代表進行交流，討論內容包括重啟跨境旅行及探詢疫後雙方觀光合作機會，期待邀請與會代表到台灣感受山林旅遊的療癒力。

新冠肺炎疫情衝擊全球觀光，但隨著疫苗施打率提高，各國邊境已逐步開放；因此本次觀光部長會議主題為「未來的旅遊：再生觀光(Tourism of the future: Regenerative Tourism）」，探討地區旅遊業的未來以及各經濟體可以採取哪些關鍵策略加速後疫情的旅行和旅遊業復甦。

王國材在國家觀光情勢報告中指出，台灣以2050淨零碳排目標，將持續推動向山致敬、向海致敬及自行車多元旅遊等策略，展現以人為本、深度體驗帶來的共好共榮，讓APEC各經濟體瞭解到台灣在APEC區域觀光產業鏈結與發展的努力，向與會各經濟體觀光部長及代表強烈展示台灣身為APEC成員一分子，落實APEC強調觀光永續發展、觀光為帶動APEC區域經濟成長的推進引擎。

王國材亦利用本次難得出席機會，分別與泰國觀光及體育部部長、菲律賓觀光部部長、越南文化體育觀光部次長，馬來西亞旅遊藝術文化部部長，韓國文化體育部第二次長，日本觀光廳審議官等人進行場邊雙邊會談，推動疫後重啟雙向跨境旅行，探詢疫後觀光合作機會。透過部長層級交流，將有助提升台灣與其他APEC經濟體互相交流學習，共同邁向數位化轉型、人力資本開發、旅行便利化和競爭力、以及永續觀光和經濟增長。