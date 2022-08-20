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血氧下降…不捨家人心碎 傳余苑綺盼「最後只要先生在場」

影／淨灘、淨海 為保護海洋愛地球盡一分心力

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
大批民眾頂著豔陽參與保護海洋活動，並將撿拾的海廢集中推放在瑞芳蝙蝠洞公園。記者侯永全／攝影
大批民眾頂著豔陽參與保護海洋活動，並將撿拾的海廢集中推放在瑞芳蝙蝠洞公園。記者侯永全／攝影

為喚起社會各界海廢對海洋生態造成的嚴重汙染及威脅，中華水域安全推廣協會今日攜手台北市紅十字會及動能機電公司等民間企業，頂著豔陽在東北角沿岸舉辦「2022 我愛海洋 淨灘、淨海」活動，參與活動的民眾認為，在假日攜家帶眷投入淨海活動格外有意義，藉此讓子女從小就灌輸保護海洋及愛護地球的觀念。

本次活動範圍涵蓋瑞芳蝙蝠洞公園至水湳洞約三公里，參與淨灘與淨海人數近兩百人，淨灘民眾穿著「 我愛海洋 淨灘、淨海」粉紅T恤，在酷暑中，手持鐵夾及新北市環保局的120公升專用袋，沿著蝙蝠洞海岸撿拾海洋垃圾，撿拾的海廢有塑膠、廢棄輪胎及浮筒等不可分解的人造廢棄物，而由中級潛水員投入的淨海人員，則潛入海底打撈廢棄網具及塑膠類海洋垃圾為主。

今天有不少民眾動員全家大小參與公益活動，利用假日帶女朋友一起響應淨海活動的動能機電員工趙先生認為，東北角是很美麗的海岸線，沿岸的垃圾只要有心，民眾都可以彎腰隨時撿拾，可是海裡的流刺網卻帶給海洋生物很大的威脅，希望政府能有所作為，一起保護海洋生物。

帶領全家熱情參與活動的林小姐表示，沿路與小朋友撿了很多塑膠製品如寶特瓶的垃圾，尤其清除一些釣魚線、尼龍繩等廢棄物，將其對海中生物傷害減到最低，感覺特別有意義。她也期許政府能投入多點經費在環境保護教育上，讓小朋友從小就學習保護海洋環境的重要性，也希望民間企業能積極響應保護海洋的公益活動，共同為愛護地球盡一分心力。

民眾認真清除交纏在漂流木上麻繩，以免傷害海洋生物。記者侯永全／攝影
民眾認真清除交纏在漂流木上麻繩，以免傷害海洋生物。記者侯永全／攝影
淨灘民眾穿著「我愛海洋 淨灘、淨海」粉紅T恤，在烈陽下彎腰撿拾海洋垃圾。記者侯永全／攝影
淨灘民眾穿著「我愛海洋 淨灘、淨海」粉紅T恤，在烈陽下彎腰撿拾海洋垃圾。記者侯永全／攝影
民眾手持垃圾袋在海岸大小岩石間上上下下撿拾垃圾，也有民眾扛著不在清除目標物的漂流木。記者侯永全／攝影
民眾手持垃圾袋在海岸大小岩石間上上下下撿拾垃圾，也有民眾扛著不在清除目標物的漂流木。記者侯永全／攝影
由中級潛水員投入的淨海人員，潛入海底打撈廢棄網具及塑膠類海洋廢棄物。記者侯永全／攝影
由中級潛水員投入的淨海人員，潛入海底打撈廢棄網具及塑膠類海洋廢棄物。記者侯永全／攝影
帶領全家熱情參與活動的林小姐（右二）期許政府能投入多點經費在環境保護教育上，讓小朋友從小學習保護海洋環境的重要性。記者侯永全／攝影
帶領全家熱情參與活動的林小姐（右二）期許政府能投入多點經費在環境保護教育上，讓小朋友從小學習保護海洋環境的重要性。記者侯永全／攝影
新北市環保局提供120公升專用袋，給參與活動的民眾裝海洋廢棄物。記者侯永全／攝影
新北市環保局提供120公升專用袋，給參與活動的民眾裝海洋廢棄物。記者侯永全／攝影

淨灘 海洋垃圾

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