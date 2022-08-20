影／淨灘、淨海 為保護海洋愛地球盡一分心力

為喚起社會各界海廢對海洋生態造成的嚴重汙染及威脅，中華水域安全推廣協會今日攜手台北市紅十字會及動能機電公司等民間企業，頂著豔陽在東北角沿岸舉辦「2022 我愛海洋 淨灘、淨海」活動，參與活動的民眾認為，在假日攜家帶眷投入淨海活動格外有意義，藉此讓子女從小就灌輸保護海洋及愛護地球的觀念。

本次活動範圍涵蓋瑞芳蝙蝠洞公園至水湳洞約三公里，參與淨灘與淨海人數近兩百人，淨灘民眾穿著「 我愛海洋 淨灘、淨海」粉紅T恤，在酷暑中，手持鐵夾及新北市環保局的120公升專用袋，沿著蝙蝠洞海岸撿拾海洋垃圾，撿拾的海廢有塑膠、廢棄輪胎及浮筒等不可分解的人造廢棄物，而由中級潛水員投入的淨海人員，則潛入海底打撈廢棄網具及塑膠類海洋垃圾為主。

今天有不少民眾動員全家大小參與公益活動，利用假日帶女朋友一起響應淨海活動的動能機電員工趙先生認為，東北角是很美麗的海岸線，沿岸的垃圾只要有心，民眾都可以彎腰隨時撿拾，可是海裡的流刺網卻帶給海洋生物很大的威脅，希望政府能有所作為，一起保護海洋生物。