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牙菌斑留口腔2天就發炎 醫授3招檢測遠離牙周病

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
「8020健康人生 因齒完美 落實成人口腔檢查123」衛教活動今舉行。圖／中華民國家庭牙醫學會提供
「8020健康人生 因齒完美 落實成人口腔檢查123」衛教活動今舉行。圖／中華民國家庭牙醫學會提供

口腔照護不可輕忽，台灣2025年將邁入超高齡社會，根據衛福部統計，台灣成人牙周病盛行率高達80.4%，其中50至64歲牙周病罹患是18至34歲的6.7倍。醫師提醒，透過「口腔檢查123」每1年完成健保補助2次洗牙，天天進行自我口腔檢查3步驟，及早治療牙周病。

中華民國家庭牙醫學會理事長、台大醫院牙科部牙周病科主治醫師王振穎表示，牙周病是因牙菌斑引起，若沒有適當清潔，2天就可能引發牙齦發炎。而牙周病好發於50歲以上，恐導致牙齒喪失，根據衛福部調查，80歲以上有88.7%有牙周病、且擁有20顆自然牙比例僅19.6%。

我國提供成人每年2次健保洗牙補助，僅33%使用率，其中50到64歲有30.3%民眾維持半年洗一次牙的習慣，65歲以上卻僅剩17.1%。根據104到105年成年與老年人口健康調查計畫報告顯示，糖尿病、心臟病等與牙周病為正相關，若輕忽牙周病，65歲以上長者恐面臨掉牙危機。

王振穎指出，曾有調查顯示，65歲以上仍保有24顆牙齒比例不超過一半，到80歲前還可能會掉牙，要保有20顆牙是有困難度。不過臨床也發現，很多銀髮長者把牙齒顧好，身體健康狀況也較好，較無其他共病，因此民眾需維持口腔健康，並定期口腔檢測。

中華民國家庭牙醫學會為呼應世界衛生組織（WHO）倡導8020計畫，推廣80歲以上老人能擁有20顆自然牙才能享有活躍老年的生活品質，今舉辦衛教活動，呼籲大眾重視口腔健康，包括定期洗牙、擁有正確刷牙習慣等，減少長者失智或慢性病等健康威脅。

王振穎提醒，刷牙流血可能是牙齦發炎，但不一定會痛，初期症狀容易被忽略，因此可透過3步驟檢查，包括：吃硬的食物和刷牙時牙齒流血、牙齒縫隙愈來愈大及牙齦是否萎縮、用手或舌頭或牙刷按壓牙齦而腫脹或疼痛或出血，若有相關症狀應及早就醫治療。

王振穎表示，健保也提供懷孕婦女每3個月可以洗一次牙，因孕期可能因荷爾蒙改變導致牙齦發炎，甚至產生牙周病，還可能導致嬰兒早產問題。也提醒孕婦不要隨意購買成藥，像是止痛藥、抗發炎藥物等，牙周病無法僅靠吃藥就解決，需經過專業治療。

牙周病 牙齒 健保

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