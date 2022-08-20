花蓮富源飆41度高溫 氣象局：注意防曬補充水分

今天全台各地高溫普遍達33至35度，氣象局預估花東縱谷將出現38度極端高溫，而且雲量較少，各地中午前後紫外線都偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。氣象局於12時40分在花蓮富源測站測到41.0度高溫，直逼7月22日在花蓮卓溪測到的41.4度。

氣象局說，明天起至下周二因高壓影響及華中暖空氣南下，水氣減少，各地大多為晴朗穩定的天氣，最高溫略為提高，尤其北部及東半部溫度會再更高一些，局部會來到37度以上，出門在外務必要做好防曬並多補充水分。

氣象局也提醒要注意午後雷陣雨，稍早氣象局也針對8縣市發布大雨特報，因午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，南投、雲林至台南地區及新竹、苗栗、台中、高雄山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。