可揪0.1公分肺癌病灶的檢查利器 安南醫院引進全景寶石電腦斷層

台南市立安南醫院最新引進1024切全景寶石電腦斷層啟用，可以看到最小 0.23mm， 有助早期小病灶的精確判斷。

院長林聖哲表示，1024切全景寶石電腦斷層的8K Ultra HD超高解析度，是傳統電腦斷層檢查解析度 2K-4K 的至少2倍以上精細度，減低延誤治療風險或過度診斷困擾，更是有助早期癌症的篩檢，加上超寬覆蓋的探測器長達16公分，可一次覆蓋整個心臟，提供醫師完整清晰心臟影像，大大提升冠狀動脈檢查方便性，降低因病人心律不整或心跳過快而讓檢查失敗的機率。

心臟外科副院長陳偉華及心臟內科主任林志展指出，病人若疑似冠狀動脈阻塞或狹窄時，新啟用的1024切全景寶石電腦斷層，對比傳統電腦斷層儀器來說，可想成說就是換上一台有更快快門速度的大相機，然後用在拍照心臟血管影像，即使心臟快速跳動，一樣可以獲得清晰影像，因為快門速度已跟上心臟最快跳動速度。檢查後倘懷疑病人冠狀動脈高可能性阻塞，再做心導管，減少不必要的侵入感染風險，也可讓不願施做侵入性檢查的病人知悉自身冠狀動脈阻塞狹窄情況。