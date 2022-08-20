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挨批抹紅爭議 陳吉仲：各位可以去看消基會新聞稿

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（左四）今出席台灣文旦大聯盟展售活動。記者葉冠妤／攝影
農委會主委陳吉仲（左四）今出席台灣文旦大聯盟展售活動。記者葉冠妤／攝影

農委會主委陳吉仲為石斑魚槓上消基會，更將消基會抹紅為「中華人民共和國的消基會」，雖事後姿態放軟，但仍引發譁然。他今天出席活動受訪時，再度感謝消基會檢驗報告證明台灣石斑魚是高品質、安全的漁產品，強調農委會責任是農產食安、提高農民所得等，與消基會目標一致，但對於外界批評，他只說，大眾可自行去檢視消基會新聞稿。

陳吉仲表示， 感謝消基會檢驗報告證明石斑魚是高品質的安全漁產品，農委會的責任以保障農產品食安、追求提高農民所得為目標，這與消基會確保食品安全的目標一致，希望大家回到科學根據跟專業，同樣標準也適用檢驗每一個國家。

陳吉仲說，政務官本就要做好每件事，做不好就該負責，照顧農漁民是他最重要目標之一，他之所以強烈捍衛農漁畜產品，就是因為中國大陸並沒有提出數據檢驗報告，只片面通知驗出禁藥就禁止石斑輸入，所以他才會說面對類似議題，應該用國際標準、科學根據來處理，放諸全世界標準皆然。

對於外界批評昨天發言過激，陳吉仲說，各位可以去看消基會長達13頁的新聞稿，除了檢驗報告之外，其他5頁所寫的內容是否跟消基會保護消費者的成立宗旨目標一致，大家可以檢視。

陳吉仲說，消基會檢驗石斑魚都合格，檢驗結果與農委會針對11家漁場的檢驗一致，也再次證明農委會是有科學根據，確保農漁產品無虞。

消基會 農委會 陳吉仲

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