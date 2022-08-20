力求穩住文旦價格 陳吉仲：今年加工收購無上限

中秋節將至，今年因白露距離中秋僅3天，文旦採收期相對短暫，農委會主委陳吉仲今出席文旦大聯盟展售活動時表示，農委會的責任就是讓文旦價格維持在過去四年的平均水準，為穩住文旦價格，今年的加工收購無上限，只要各地有加工需求，農糧署將全力配合，同時外銷持續朝3000公噸目標前進。

陳吉仲致詞時表示，文旦一年一收，但每四年就會面臨白露與中秋相隔太近的狀況，今年就是如此，文旦採收期與消費者採購高峰期距離時間較短，影響文旦產銷。

陳吉仲表示，農委會今年的責任，是要把文旦產地價格維持在過去4年的水準，除了拜託台北市、新北市各區農會共同加把勁行銷，今年農糧署規畫了300噸、6萬箱的文旦在全國各農會販售，他也現場請託加碼至600噸、12萬箱。陳吉仲說，因為今年有太大的壓力，要在3周內將7萬噸的文旦內銷台灣各地跟外銷。

陳吉仲說，也因為今年情況特殊，原本規畫2500公噸加工，現在把上限拿掉，只要各地有加工需求，農糧署將全力配合，讓文旦價格維持一定水準。除此，今年文旦外銷雖然無法到中國大陸市場，但今年產量也不到7萬公噸，比平常年少了1成，實際上絕對可以支應內銷，外銷數量也已超過300公噸，比往年同期增加2成，他預計外銷朝3000公噸目標邁進，外銷、加工同時進行。

陳吉仲說，這兩天在台博花博市集舉辦促銷，農委會為了支持在地農特產品，特別推出滿600元登錄就有機會抽中200農遊券的活動，農糧署更加碼，凡在花博活動期間購買大聯盟文旦滿600元現折100元優惠。