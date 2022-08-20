快訊

染Omicron而不自知！美研究：逾半數確診者不知被感染

邊境可望解封 保險公司海外旅平險配套準備好沒？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

力求穩住文旦價格 陳吉仲：今年加工收購無上限

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中秋節將至，台灣文旦大聯盟今明兩天於台北花博農民市集舉辦展售活動，農委會主委陳吉仲（左四）今出席記者會。記者葉冠妤／攝影
中秋節將至，台灣文旦大聯盟今明兩天於台北花博農民市集舉辦展售活動，農委會主委陳吉仲（左四）今出席記者會。記者葉冠妤／攝影

中秋節將至，今年因白露距離中秋僅3天，文旦採收期相對短暫，農委會主委陳吉仲今出席文旦大聯盟展售活動時表示，農委會的責任就是讓文旦價格維持在過去四年的平均水準，為穩住文旦價格，今年的加工收購無上限，只要各地有加工需求，農糧署將全力配合，同時外銷持續朝3000公噸目標前進。

陳吉仲致詞時表示，文旦一年一收，但每四年就會面臨白露與中秋相隔太近的狀況，今年就是如此，文旦採收期與消費者採購高峰期距離時間較短，影響文旦產銷。

陳吉仲表示，農委會今年的責任，是要把文旦產地價格維持在過去4年的水準，除了拜託台北市、新北市各區農會共同加把勁行銷，今年農糧署規畫了300噸、6萬箱的文旦在全國各農會販售，他也現場請託加碼至600噸、12萬箱。陳吉仲說，因為今年有太大的壓力，要在3周內將7萬噸的文旦內銷台灣各地跟外銷。

陳吉仲說，也因為今年情況特殊，原本規畫2500公噸加工，現在把上限拿掉，只要各地有加工需求，農糧署將全力配合，讓文旦價格維持一定水準。除此，今年文旦外銷雖然無法到中國大陸市場，但今年產量也不到7萬公噸，比平常年少了1成，實際上絕對可以支應內銷，外銷數量也已超過300公噸，比往年同期增加2成，他預計外銷朝3000公噸目標邁進，外銷、加工同時進行。

陳吉仲說，這兩天在台博花博市集舉辦促銷，農委會為了支持在地農特產品，特別推出滿600元登錄就有機會抽中200農遊券的活動，農糧署更加碼，凡在花博活動期間購買大聯盟文旦滿600元現折100元優惠。

文旦 陳吉仲 農委會

延伸閱讀

陳吉仲指「中共的消基會」 消基會：他腦筋只有政治 不適任

挺柚農！ 陳吉仲宣布文旦加工果收購無上限

農委會主委陳吉仲訪金門釋利多 允諾優先補助青農

大陸禁銷農產 陳吉仲：調節產銷請農民安心

相關新聞

力求穩住文旦價格 陳吉仲：今年加工收購無上限

中秋節將至，今年因白露距離中秋僅3天，文旦採收期相對短暫，農委會主委陳吉仲今出席文旦大聯盟展售活動時表示，農委會的責任就...

花蓮富源飆39.0度高溫 全台明天起還會更熱

上午全台都是高溫炎熱的天氣型態，氣象局在中午12時46分發布高溫資訊，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機...

竹縣國旅回溫成長4成 加碼抽1.8萬份折抵券推觀光

交通部觀光局悠遊國旅補助帶動旅遊熱潮，新竹縣8月底將加碼推出「悠遊國旅 竹縣抽好禮 遊購Amazing」活動，提供1萬8...

挨批抹紅爭議 陳吉仲：各位可以去看消基會新聞稿

農委會主委陳吉仲為石斑魚槓上消基會，更將消基會抹紅為「中華人民共和國的消基會」，雖事後姿態放軟，但仍引發譁然。他今天出席...

中午12時7分花蓮外海規模4.8地震 最大震度1級

中央氣象局發布小區域地震報告，今天中午12時7分，在花蓮縣政府東方71.0公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地...

北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定

交通部觀光局北觀處「基隆和平島公園的更新」與「中角灣遊客中心新建」，分別獲今年國家卓越建設獎的卓越獎及金質獎肯定。北觀處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。