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花蓮富源飆39.0度高溫 全台明天起還會更熱

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
明天起至下周二因高壓影響及華中暖空氣南下，最高溫略為提高，尤其北部及東半部溫度會再更高一些，局部會來到37度以上。圖／氣象局提供
明天起至下周二因高壓影響及華中暖空氣南下，最高溫略為提高，尤其北部及東半部溫度會再更高一些，局部會來到37度以上。圖／氣象局提供

上午全台都是高溫炎熱的天氣型態，氣象局在中午12時46分發布高溫資訊，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；氣象局也在中午觀測到花蓮富源測站出現39.0度高溫。

氣象局說，台東縣地區為橙色燈號，也有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、台南市地區，南投縣近山區或河谷則為黃色燈號，有36度高溫。

氣象局說，明天起至下周二因高壓影響及華中暖空氣南下，水氣減少，各地大多為晴朗穩定的天氣，最高溫略為提高，尤其北部及東半部溫度會再更高一些，局部會來到37度以上，出門在外務必要做好防曬並多補充水分。

氣象局也說，明日午後在中南部地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，不過以偏山區為主，降雨也較局部、短暫。

高溫 氣象局

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