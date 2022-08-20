聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮富源飆39.0度高溫 全台明天起還會更熱
上午全台都是高溫炎熱的天氣型態，氣象局在中午12時46分發布高溫資訊，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；氣象局也在中午觀測到花蓮富源測站出現39.0度高溫。
氣象局說，台東縣地區為橙色燈號，也有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、台南市地區，南投縣近山區或河谷則為黃色燈號，有36度高溫。
氣象局說，明天起至下周二因高壓影響及華中暖空氣南下，水氣減少，各地大多為晴朗穩定的天氣，最高溫略為提高，尤其北部及東半部溫度會再更高一些，局部會來到37度以上，出門在外務必要做好防曬並多補充水分。
氣象局也說，明日午後在中南部地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，不過以偏山區為主，降雨也較局部、短暫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言