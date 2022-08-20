竹縣國旅回溫成長4成 加碼抽1.8萬份折抵券推觀光
交通部觀光局悠遊國旅補助帶動旅遊熱潮，新竹縣8月底將加碼推出「悠遊國旅 竹縣抽好禮 遊購Amazing」活動，提供1萬8000份折抵券抽獎，即日起下載「好客Point」App，完成註冊及實名制驗證，有機會抽中價值600元好客住宿券，或200元好客Point。
新竹縣長楊文科表示，疫情趨緩促使國旅加溫，加上暑假旺季帶動，竹縣熱門景區熱度回漲，如北埔商圈、內灣老街、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園等人潮滿滿。根據新竹縣觀光遊憩區遊客人次統計，今年1到7月旅客累積人次，較去年同期成長超過40%。
楊文科指出，延續回溫旅遊熱潮，新竹縣預計8月26日推出加碼優惠，因應9月初將全數用罄的觀光局悠遊國旅補助；縣府提供6000份600元好客住宿券，及1萬2000份200元好客Point，下載「好客Point」App即可參加抽獎。民眾可於合作旅宿業、商圈、休閒農場、新竹良品、農會、遊樂區等，配合APP運用優惠點券折抵消費。
縣府交通旅遊處長游志祥表示，好客住宿券領獎連結，將透過簡訊傳送至民眾登記的手機號碼，領取並至旅宿業出示QR code，直接折抵消費，限單次使用完畢；好客Point則是將點數直接存入民眾註冊的App帳戶中，點數視同現金，一點抵一元。活動分為三梯次抽獎，第一梯次中獎名單將於8月31日抽出，9月1日公布。
活動期間將不定期推出「閱讀文章搶好客POINT」活動，同時還有限量好客POINT可領取，相關活動詳情請至活動官網查詢。（ https://hcamazing.welcometw.com/ ）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言