竹縣國旅回溫成長4成 加碼抽1.8萬份折抵券推觀光

交通部觀光局悠遊國旅補助帶動旅遊熱潮，新竹縣8月底將加碼推出「悠遊國旅 竹縣抽好禮 遊購Amazing」活動，提供1萬8000份折抵券抽獎，即日起下載「好客Point」App，完成註冊及實名制驗證，有機會抽中價值600元好客住宿券，或200元好客Point。

新竹縣長楊文科表示，疫情趨緩促使國旅加溫，加上暑假旺季帶動，竹縣熱門景區熱度回漲，如北埔商圈、內灣老街、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園等人潮滿滿。根據新竹縣觀光遊憩區遊客人次統計，今年1到7月旅客累積人次，較去年同期成長超過40%。

楊文科指出，延續回溫旅遊熱潮，新竹縣預計8月26日推出加碼優惠，因應9月初將全數用罄的觀光局悠遊國旅補助；縣府提供6000份600元好客住宿券，及1萬2000份200元好客Point，下載「好客Point」App即可參加抽獎。民眾可於合作旅宿業、商圈、休閒農場、新竹良品、農會、遊樂區等，配合APP運用優惠點券折抵消費。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，好客住宿券領獎連結，將透過簡訊傳送至民眾登記的手機號碼，領取並至旅宿業出示QR code，直接折抵消費，限單次使用完畢；好客Point則是將點數直接存入民眾註冊的App帳戶中，點數視同現金，一點抵一元。活動分為三梯次抽獎，第一梯次中獎名單將於8月31日抽出，9月1日公布。