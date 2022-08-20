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北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定。圖／北觀處提供
北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處「基隆和平島公園的更新」與「中角灣遊客中心新建」，分別獲今年國家卓越建設獎的卓越獎及金質獎肯定。北觀處長陳美秀今天表示，北觀處透過整體規畫、逐年分區分期改善，並引領遊客去感受自然地景，提升觀光遊憩品質，是對團隊執行成果最大的肯定。

國家卓越建設獎頒獎典禮昨在台北君悅酒店舉行，北觀處指出，自105年接管基隆和平島公園，為環境乘載與遊憩品質需求平衡，分年分期進行更新計畫，完成遊客服務設施改善，將閒置空間活化、形塑親海與親近自然的環境，大幅提升休憩環境品質，帶動和平島公園觀光旅遊。

「基隆和平島公園的更新」透過減法設計及動線規畫，呈現在地人文歷史與地質地貌的豐富性與獨特性，引領遊客領受自然地景的感動，同時兼顧觀光遊憩品質，服務不同族群、性別、年齡及無障礙的遊客需求，最近也獲得財政部金擘獎及台灣景觀大獎傑出獎暨年度大獎。

和平島公園經過改善蛻變，同時也在107年引入民間專業經營管理團隊，提供更多元、優質、活潑的遊憩服務，民眾除可前來基隆和平島公園賞景、戲水，享受在地特色餐飲服務，亦可預約岩石地景與歷史文化導覽、實境解謎遊戲、環境教育課程與當季特色活動等寓教於樂行程，深度體驗基隆和平島公園自然人文風光。

中角灣國際衝浪基地採設施融入地景、全區友善通用無障礙為規畫目標，設有遊客中心、觀景平台、停車空間、自行車步道等設施，並根據地形配置植栽綠帶，其中遊客中心建築大量運用弧形、圓形、橢圓形幾何元素，外觀參考海岸線弧形水平帶狀延伸，並以圓筒燈塔造型貫穿最具特色；且為設施與周邊自然環境融合。

北觀處陳美秀處長表示，北觀處以地景、環境、觀光、永續四大核心理念，透過整體規畫、逐年分區分期從不間斷地改善，並引領遊客去感受自然地景，提升觀光遊憩品質。

北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定。圖／北觀處提供
北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定。圖／北觀處提供
北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定。圖／北觀處提供
北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定。圖／北觀處提供
北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定。圖／北觀處提供
北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定。圖／北觀處提供
北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定。圖／北觀處提供
北觀處和平島公園、中角灣雙獲國家卓越建設獎肯定。圖／北觀處提供

和平島 基隆 中角灣

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