腸胃炎要吃清淡？醫師警告：只吃白粥「恐更傷胃」

如果得了腸胃炎，不少民眾的認知會是「要吃清淡一點」，第一時間想到的是可以吃「白粥」，但外科醫師陳榮堅卻警告，「這是錯誤的觀念」，多吃白粥沒辦法養胃，還有可能傷胃，胃部開刀情況下，正確的觀念是吃「軟質的食物」。

陳榮堅在臉書舉例，他遇過一名40歲的女性患者，有胃穿孔的情形，修補好後，提醒她出院後要吃清淡、好消化的飲食，結果出院兩天後，女子又因為不舒服回來急診，檢查發現原本補起來的地方在滲血。

了解後才知道，女患者回家都只吃白粥，飲食完全偏頗掉，陳榮堅表示，白粥是屬於碳水化合物，非常容易刺激胃酸分泌，所以胃潰瘍或是胃部有傷口的時候，又吃促進胃酸分泌的食物，「實際上不會養胃，反而會傷胃」。

陳榮堅也說，在急性腸胃炎或是胃部有開刀的情況下，比較正確的觀念是吃軟質的食物，且需要足夠的蛋白質，像是蒸蛋、豆腐、魚肉這類的食物，會比較好，飲食偏頗，反而會變得更嚴重，要特別注意。