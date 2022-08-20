聽新聞
test
0:00 / 0:00
探索千年南國的歷史風采 故宮南院暑假壓軸越南展登場
越南，歷史課本裡的交趾，地理上鄰居，雖熟悉，卻陌生，隨著新南向政策，越南 移居來台的新住民及移工愈來愈多。故宮南院今天起推出「千年南國-院藏越南主題文物」特展，展期到11月20日。
藉由126組件文物，以「千年古國的人物群像」、「風行世界的大越陶瓷」到「半島之龍的機智外交」三個單元，邀請觀眾重新認識19世紀之前「越南」在族群文化、陶瓷工藝及政治外交上的豐富面貌。
越南深受漢文化影響，以漢字書寫的《越史略》是現存最早且完整的越南史書，原書在越南已佚失，幸而收錄在〈清乾隆間寫文淵閣四庫全書 越史略三卷〉，本次特別展出此件國寶，更顯彌足珍貴。
越南很早便掌握了陶冶秘訣並發展出自我風格。深受乾隆皇帝喜愛的〈黎初朝白瓷印花菊花紋碗〉是少數清宮舊藏越瓷，胎體輕薄透光，從留在器底的御製詩文可知，乾隆曾誤以為是明代永樂朝作品，並為它選配古玉璧做盞托，當茶器使用。
歷史上，求存及擴張始終考驗越南執政者的智慧。展覽最後，策展人以故宮所藏的明清文獻如〈明 諭占巴國王 明太祖御筆〉、〈安南輓乾隆帝金箋〉等，呈顯越南歷朝如何以機智斡旋來處理國際間的角力衝突。
故宮與台灣大學圖書館、人類學博物館及中央研究院歷史語言研究所，合作「千年南國-院藏越南主題文物」特展，辦理兩場專題講座：27日鄭永常教授「半島之龍：圖說越南歷史與文化」，以及9月17日坂井隆教授「14至15世紀越南瓷磚與伊斯蘭世界的神秘連結」；今年「故宮亞洲藝術節」也以越南為主題，9月24日起登場，歡迎大家前來一探越南的古今魅力！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言