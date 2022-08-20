探索千年南國的歷史風采 故宮南院暑假壓軸越南展登場

越南，歷史課本裡的交趾，地理上鄰居，雖熟悉，卻陌生，隨著新南向政策，越南 移居來台的新住民及移工愈來愈多。故宮南院今天起推出「千年南國-院藏越南主題文物」特展，展期到11月20日。

藉由126組件文物，以「千年古國的人物群像」、「風行世界的大越陶瓷」到「半島之龍的機智外交」三個單元，邀請觀眾重新認識19世紀之前「越南」在族群文化、陶瓷工藝及政治外交上的豐富面貌。

越南深受漢文化影響，以漢字書寫的《越史略》是現存最早且完整的越南史書，原書在越南已佚失，幸而收錄在〈清乾隆間寫文淵閣四庫全書 越史略三卷〉，本次特別展出此件國寶，更顯彌足珍貴。

越南很早便掌握了陶冶秘訣並發展出自我風格。深受乾隆皇帝喜愛的〈黎初朝白瓷印花菊花紋碗〉是少數清宮舊藏越瓷，胎體輕薄透光，從留在器底的御製詩文可知，乾隆曾誤以為是明代永樂朝作品，並為它選配古玉璧做盞托，當茶器使用。

歷史上，求存及擴張始終考驗越南執政者的智慧。展覽最後，策展人以故宮所藏的明清文獻如〈明 諭占巴國王 明太祖御筆〉、〈安南輓乾隆帝金箋〉等，呈顯越南歷朝如何以機智斡旋來處理國際間的角力衝突。