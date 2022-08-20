下周有機會颱風形成 是否逼近台灣關鍵因素是它

天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，今天開始一直到下周二，太平洋高壓中心向西移動，中心位置較接近台灣，因此大氣會變得穩定，水氣也偏少，環境風向為偏南到西南風，風速不強，因此不會有明顯的迎風面降雨，平地基本上全天都可以維持晴到多雲的好天氣。

他說，午後在山區才會有熱對流發展並帶來局部的雷陣雨，今天還稍微比較明顯，有短時較大雨勢出現的機會，對流發展旺盛時，瞬間雨勢會很大，在山區活動風險高，如果要前往山區多加留意下午天氣變化。明天之後午後雷陣雨會更為減少，且位置也會更偏向深山的區域，降雨強度減弱，持續時間也短。

預期各地高溫都會相當顯著，林琮訓說，尤其明天開始，受到中國大陸上的乾、熱空氣影響，高溫將更加容易攀升，乾、熱的環境再配合風向、地形等因素，中南部內陸及近山區域、台北盆地、宜蘭靠近河谷的地區、以及花東縱谷內部，將會是容易出現極端高溫的地方，高溫有機會來到36-39度，體感溫度會再更高，紫外線也非常強烈，可以達到過量到危險等級，避免熱傷害。

林琮訓說，下周三以後的天氣目前變數還很大，主要是受到目前在菲律賓東方發展的熱帶擾動影響，前面的趨勢大致相同，到下周二它會緩慢向西移動到接近菲律賓呂宋島東方到東北方海面。

他說，強度方面，最快明天增強為熱帶性低氣壓，下周一、周二則有機會發展為輕度颱風，而後續的走向有兩種，一是從台灣東方海面北上，另一是繼續向西通過巴士海峽，最終的結果要視太平洋高壓的勢力變化而定。目前不確定性還很大，下周三之後天氣會變得較不穩定，水氣也會變多。

林琮訓說，所以對於這個擾動在下周中期的走向、強度、路徑，以及距離台灣的距離和影響程度都還有待觀察，持續留意最新的天氣資訊。