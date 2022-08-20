一張圖看天氣預報就是很熱 彭啟明：關心颱風是否生成

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，周末到下周一、周二就是很熱，要注意熱傷害。午後雨會少很多，比較平靜一些。未來逐步關心菲律賓東方海面的低壓擾動，有發展成為熱帶性低氣壓或到颱風的機會。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今明兩天受到太平洋高壓影響，大氣結構會再穩定一些，今天風向有些變化，中南部為弱偏南風環境，到北部轉為西南風，降雨分布也跟今天會有所不同，明天還會再轉為偏西到西南風。

天氣風險說，北部受西南風影響，平地、內陸有氣流沉降增溫作用，大氣也有一些中層的熱空氣移入，北部白天高溫明顯，有機會達36度或更高的溫度。大氣結構穩定，午後對流將限縮在山區，甚至難以發展出來，背風的東半部也持續有極端高溫出現機會，外出要做好防曬，適時補充水分以防中暑或熱傷害。

天氣風險表示，中南部地區今天因為風速較弱，且太平洋高壓單體的強度還是不足完全抑制熱對流發展，山區仍容易有雷陣雨，而且也有機會往附近平地擴展，到山區附近活動仍要留意下午的天氣變化。夜晚清晨時段也可能有局部的海陸風交會情況，中南部沿岸有少量的降雨機會。

「這樣類似的天氣可以維持到下周一」，天氣風險說，整體雨量有再減少的趨勢，到了下周二隨著太平洋高壓減弱，且熱帶擾動93W可能稍接近到台灣東南方，導致大氣穩定度下降，環境水氣也增多，因此各地午後雷雨又會慢慢變多。

至於下周中後期的天氣，天氣風險表示，就要看熱帶擾動93W往哪邊走，與其他天氣系統產生什麼不同的作用，目前模式預報變數還是比較多，但有慢慢變得比較不穩定的趨勢。