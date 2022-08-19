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咀嚼能力愈差愈易失智 員榮、高雄小港醫院合作助改善

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員榮醫療體系與高雄小港醫院、敏惠醫專、及中彰榮家結合產官學簽定「合作意向書」以協助促進長者吞嚥與咀嚼功能。圖／員榮醫療體系提供
彰化縣員榮醫療體系與高雄小港醫院、敏惠醫專、及中彰榮家結合產官學簽定「合作意向書」以協助促進長者吞嚥與咀嚼功能。圖／員榮醫療體系提供

彰化縣員榮醫療體系與高雄小港醫院、敏惠醫專、及中彰榮家結合產官學簽定「合作意向書」以協助促進長者吞嚥與咀嚼功能，員榮醫療體系總院長張克士說，很多人不知道咀嚼能力愈差愈容易失智，咀嚼與吞嚥功能關係到生活品質，才能讓長輩攝取均衡營養，並避免失智。

員榮醫療體系總院長張克士、高雄小港醫院郭昭宏院長、敏惠醫專校長葉致誠、中彰榮家主任李維安等人昨天在退輔會中彰榮家簽訂「合作意向書」，張克士說，此次將針對中彰榮家長輩為照護對象，結合員榮體系復健科、牙醫部等與高雄小港醫院專業咀嚼吞嚥機能重建中心、敏惠相關科系師生，以重建長者「吞嚥退化」機能，除了治療長輩吞嚥及咀嚼問題，解決長輩吃的困擾外，也希望達到預防、及早治療的效果。

研究發現，台灣65歲以上長者每10位高齡者可能就有1位有吞嚥障礙，員榮醫療體系復健科主任陳冠霖說，許多高齡者吃東西嗆咳、用餐時間過久、或用餐後口腔仍有食物殘留，經常是典型的「吞嚥退化」，有時嗆咳甚至造成吸入性肺炎。

陳冠霖說，高齡者也可能因牙齒動搖，漸漸不喜歡咀嚼，甚至以流質食物代替，但愈不咀嚼，愈會讓口腔肌群功能退化，甚至造成吞嚥障礙，咀嚼也能刺激大腦皮質，降低失智症，咀嚼功能差與失智症可能會形成惡性循環，必須透過復健、牙科、營養師、語言治療師等跨科方式達到治療效果。

員榮醫療體系語言治療師許哲維說，患有失智症長者的吞嚥問題更棘手，會因為認知功能退化、失認症、阿茲海默症等造成「吞嚥失用症」，會讓長輩們開始不願意接受由口進食，甚至不讓任何東西碰觸到嘴巴，也會造成口腔清潔問題。

彰化縣員榮醫療體系與高雄小港醫院、敏惠醫專、及中彰榮家結合產官學簽定「合作意向書」以協助促進長者吞嚥與咀嚼功能。圖／員榮醫療體系提供
彰化縣員榮醫療體系與高雄小港醫院、敏惠醫專、及中彰榮家結合產官學簽定「合作意向書」以協助促進長者吞嚥與咀嚼功能。圖／員榮醫療體系提供

失智症 復健 治療師

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