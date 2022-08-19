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花東縱谷明高溫直飆38度 下周恐有熱帶系統生成
明日天氣仍是高溫炎熱，氣象局提醒中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市及新北市盆地則為黃色燈號，有機會出現36度高溫。
氣象局提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
在颱風生成方面，氣象局預估，下周菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，預測會偏向北轉往日本移動，對台灣將無直接影響。
台灣整合防災顧問公司總監賈新興今日則預估，周日在呂宋島東方，熱帶性低氣壓生成機率約有6成，但因垂直風切大發展為颱風的機率偏低，從整體狀況來預估，直到9月上旬環境都不利颱風生成。
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