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蔡總統同台陳時中喊評估開放邊境 業者擔憂又是「狼來了」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
2022台北國際觀光博覽會上午盛大開幕，蔡英文總統（右）、民進黨台北市長參選人陳時中（左）同台出席。業內人士推測，蔡總統當場說要評估開放邊境，頗有要為年底選戰拉抬選情的味道。報系資料照
2022台北國際觀光博覽會上午盛大開幕，蔡英文總統（右）、民進黨台北市長參選人陳時中（左）同台出席。業內人士推測，蔡總統當場說要評估開放邊境，頗有要為年底選戰拉抬選情的味道。報系資料照

蔡英文總統今日上午出席台北國際觀光博覽會，致詞說在兼顧經濟和防疫之下，已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，並做好相關配套措施、開放觀光客入境。然而觀光旅遊業者對此看法不一，有業者樂觀看待、也有業者感嘆，政府過去已經說了會評估開放邊境好多次了，目前卻仍沒有明確進展，會不會又是「狼來了」？盼政府盡早提出開放邊境的時程表及實際作為，不要再說官話。

有業內人士推測，投入台北市長選戰的陳時中也出席該場活動，蔡總統又當場說要評估開放邊境、釋出利多，頗有要為年底選戰拉抬選情的味道。

品保協會理事長、天擎旅行社董事長許禓哲說，目前已進入跟新冠肺炎共存新常態，眼看韓國、泰國、菲律賓及歐洲各國都已打開邊境讓觀光市場活絡，台灣應加快腳步跟上開放邊境腳步。

中華民國旅行公會全聯會副理事長張永成說，蔡總統正面回應產業期待，對於政府開放邊境的期程保持樂觀態度，屆時國際觀光客能能及時為觀光產業注入活水，也盼政府讓觀光業者組成招商團到國外採線，並試行入境免隔離的旅遊模式。

台北城市科大專任助理教授李奇嶽提醒，政府應盡快公布開放邊境的時程表，否則會讓業者來不及準備，因為過去疫情延燒兩年多，例如旅行業、飯店業都有人力斷鍊的問題，要讓業者有時間準備好充足人力，來迎接重開國門。

雄獅旅遊、易遊網旅行社皆表示未收到開放邊境的訊息，不過目前已先將海外旅遊商品上架讓旅客參考，例如賞楓、滑雪、跨年等行程，盼政府能明確公布開放邊境時程及防疫配套措施。

易遊網觀察，3+4政策上路，加上部分國家已開放旅遊，確實吸引一些旅客安排自由行；但對於大眾市場來說，3+4政策返國後如要入住防疫旅館8天，所衍生的成本會讓大多數的旅客卻步，樂見防疫措施逐漸鬆綁，重新開放國際觀光。

雄獅旅遊表示，未來將與華航、長榮、台灣虎航及酷航進行包機合作，目標鎖定今年第4季，主打日本賞楓、泡湯及滑雪行程，已取得約近3萬席次，航點包括東京、大阪、函館、青森、仙台、沖繩等地。優秀人才招募計畫也持續進行當中。

開放邊境 旅行社 蔡英文 陳時中

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