好捨不得丟！網熱議最難斷捨離的物品是它

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「最難斷捨離物品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八類最難斷捨離的物品。

近期全球颳起一陣斷捨離風潮，許多人開始著手整理、丟棄家中閒置物品，希望換取乾淨的生活空間，但在斷捨離過程中仍有許多物品是捨不得丟掉的，一起來看看網友熱議八大類最難斷捨離的物品吧！

網友公認流行衣物最難斷捨離 電子產品、家具、照片信件具回憶

「斷捨離」的意義即是藉由整理、丟掉生活雜物換來空間與心靈的自由。觀察網友熱議的斷捨離物品的網路話題焦點，發現民眾對「衣服、外套」最捨不得丟，前陣子有網友在論壇上發布「最捨不得斷捨離的東西是什麼」，引起一陣討論風潮，其中有人提到「過流行的衣服，不想穿但也捨不得丟掉」表示衣服款式容易隨著潮流淘汰，但卻覺得丟掉浪費而捨不得丟，久而久之就會囤積許多，也有人大嘆「捨不得丟小尺碼的衣服，總覺得未來減肥還可以穿」認為將來總有一天會穿得下，但也有網友表示會藉由小一號的衣服可以激勵自己減肥，引起正反兩派討論。

除了衣物之外，難以處理的「家具」也榜上有名，有網友表示「家裡一大堆大型家具都懶得處理，所以囤積在那邊」、「我家就有壞掉沙發、不用的櫃子，可是都懶得丟」，認為大型家具的處理過程太過繁瑣，還要再另派回收業者獲垃圾車處理，過程十分麻煩。

「電子產品」、「信件卡片」等充滿回憶的物品也是民眾提到最難斷捨離的物品，就有網友表示「舊手機讓我想起使用它的那段時光，它就像是我生命裡的某一部份⋯⋯真的難以割捨」、「小時候的紙條卡片最捨不得丟」認為承載著珍貴感情的卡片和信件真的無法狠下心丟棄，大嘆若是丟掉了這些物品，就像過去某部分的自己消失了，也有網友認為「把實體信件拍起來」卡片數位化不僅可以騰出空間，也保存了美好回憶。

看完網友的討論，當中是否也有你認為最難斷捨離的物品呢？若仍捨不得丟掉留著也無妨，因為斷捨離最終目的是要讓自己獲得自由，而不是失去自己認為重要的事物！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》