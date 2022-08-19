每周進辦公室三天 艾伯維藥品蟬聯台灣企業最佳雇主獎

亞洲人力資源刊物「HR Asia」雜誌於今天揭曉「台灣最佳企業雇主」名單，艾伯維藥品五連霸，成為少數五度獲獎的藥商公司。艾伯維藥品對於即將邁入十周年，艾伯維人力資源長黃宜蕾表示，此次獲獎不僅是打造友善職場的里程碑，也將以堅強的人才與產品線，持續為台灣病患帶來更好的醫療照顧。

由「HR Asia」雜誌舉辦的「最佳企業雇主」台灣評選邁入第五屆，今年共330家企業參與評選，最終97家通過，通過率約三成。黃宜蕾表示，評選過程中對員工的匿名問卷調查發現，艾伯維藥品於核心、個人、團體等三大面向評分皆優於參賽企業員工的平均評分，其中實施的彈性工作措施讓員工十分「有感」。

延燒了兩年的新冠肺炎疫情改變許多人的工作型態及生活步調，艾伯維藥品積極因應，包括在疫情嚴峻期間，提供並支持全體員工居家辦公。除寄送防疫包至每位員工家中、員工依照個人需求挑選如印表機、空氣清淨機、電腦螢幕等「艾關懷工作支援方案」，以提升居家辦公效能，也安排線上瑜珈、壓力管理課程等，照顧員工身心健康紓壓。

同時公司整合許多彈性工作模式，包括彈性上下班時間，員工確保上午10點至下午4點30分的核心時段工作，保持聯繫及處理事務，工作時間更為彈性。面對遠距工作的趨勢，今年也啟動「Where We Work」，員工以每周進入辦公室三天為原則，可於其他工作日彈性選擇其工作地點。

另外，艾伯維藥品今年起實施「探索者計畫」，對於有意願、且具潛力的員工，依據員工特質，安排一對一的導師以及學習藍圖，給予員工探索新職務、跨部門挑戰的機會。