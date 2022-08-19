微型電動二輪車11月起掛牌才能上路 民眾：支持納管政策

俗稱電動自行車的「微型電動二輪車」自今年11月1日起須掛牌才能上路，交通部今也預告修正「公路證照及監理規費收費辦法」，未來微型電動二輪車領牌一面為300元、行照一枚為150元，此外車牌號碼也能選號，起標價從1千到2千不等。電動二輪車租賃業者表示，會遵守新規定；有民眾則說，肯定政府透過掛牌的方式加以管理。

交通部說，公路證照及監理規費收費辦法歷經多次修正，隨電動自行車持續增加之趨勢，為確保其於道路行駛之安全並加強管理，立法院於今年4月三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，並經總統於今年5月4日公布，將電動自行車更名為「微型電動二輪車」，微型電動二輪車應經檢測及型式審驗合格，並登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路，以達納管之目的。

微型電動二輪車意指經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率為每小時25公里以下，車重不含電池在40公斤以下，或車重含電池60公斤以下的二輪車。公路總局規劃，未來車牌設計將採用白底綠字，車牌號碼會有兩碼英文字母搭配五碼數字，類似於機車車牌。

家住新竹市的洪小姐說，最近考慮購買微型電動二輪車作為買菜、訪友的代步工具，針對掛牌規定以及衍生的450元費用，她認為合理，並不會因此打消購車規劃。她也說，路上騎乘微型電動二輪車的民眾越來越多，肯定政府透過掛牌的方式加以管理。

於淡水經營微型電動二輪車租車事業的王先生表示，提供遊客租的電動車都是向合格廠商購入，理解政府的納管政策，會遵守新規定；他也透露，雖然法律規定要年滿14歲才能騎乘電動二輪車，但他觀察許多學生族群租了車就會橫衝直撞，擔憂造成交通意外風險，所以出租對象仍是以年滿18歲的成年人為主。