兒盟辦互動體驗展 蔡總統：將加強網路內容防護機制

兒福聯盟明起於松山文創園區舉辦為期9天的「擅長調頻的泡福同學 Kid's Right互動體驗展」，透過互動體驗，讓參展親子實境感受當代兒少面臨的網路安全、霸凌、心理健康、兒少發聲等議題。總統蔡英文今出席開幕式時表示，數位發展部將於月底掛牌上路，未來將進一步加強網路內容防護機制，推廣網路使用安全，也請請爸爸媽媽跟小朋友來參展，跟著泡福同學玩遊戲，了解更多兒少權利。

兒盟董事長林志嘉表示，兒盟深耕台灣30年，長期關注兒童及青少年的權利與發展，除推動修法，也重視兒童表意權等倡議事項，去年兒盟成立專屬兒少平台，議題連署若超過千人，就會將兒少意見送至行政或立法部門納入政策考量。而他認為，台灣目前的兒少權利還有待加強，尤其近幾年少子化危機，更需要政府跟民間通力合作克服，兒盟也預計在九月舉辦友善育兒環境座談。

蔡總統致詞時表示，每個小孩都是擁有福利權益的個體，過去幾年政府加速推動福利政策，包括提高育兒津貼補助、增加公共化幼兒園班級數等，也持續修正相關法令、強化社會安全網，避免孩子遭受不當暴力對待，而在各界努力下，兒童醫療照顧體系也越來越完整，兒少健康權利更加落實。

蔡總統說，數位化時代，家長最關心的是網路安全問題，也是政府當前重要工作之一，數位發展部將於月底正式上路，未來會進一步落實網路內容防護機制，保護兒少隱私，並持續推廣網路使用安全概念。

蔡總統強調，照顧孩子，讓孩子平安健康長大是政府責任與目標，政府會繼續努力，跨部會整合資源加速推動，也會與ＮＧＯ夥伴一起為兒少權益打拚。

「擅長調頻的泡福同學 Kid's Right互動體驗展」展期為20日到28日，展覽包括IG插畫牆，以詼諧、童趣又不失細膩的筆觸，引導民眾一起初步認識兒童五大權利，以及想像訓練場、隱私雙面鏡、 文字壓力艙、1420Hz發聲練習室、傷心救護站、紀錄片區，兒盟誠摯邀請大家來松菸觀展，重新校準與孩子的溝通頻率、解讀孩子的需求，一起攜手朝「與孩子共創更好的世界」目標邁進。