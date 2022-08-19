公費低劑量電腦斷層篩檢肺癌 北榮提供兩大族群服務

衛福部國健署7月1日起推動肺癌早期偵測計畫，台北榮總配合提供具健保資格，有「肺癌家族史」或「重度吸菸史」二類高風險族群，2年1次以公費低劑量胸部電腦斷層檢查(LDCT)肺癌，符合資格民眾可直接上網預約，早期診斷早期治療。諮詢專線 (02)28712121轉8918。

台北榮總表示，肺癌是全世界癌症相關死亡的主要原因，長期占據國人癌症死因第一位，嚴重威脅國人健康。低劑量胸部電腦斷層檢查是目前唯一具有國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具，經由專業醫療人員的判斷，在避免過度診斷的情況下，可使早期肺癌患者，迅速且正確地被辨識出來、而進行相關治療。

台北榮總鼓勵高危險族群進行篩檢，如發現病灶，配合醫囑進行追蹤治療，是降低肺癌死亡率的最佳選擇。掛號網址：https://www6.vghtpe.gov.tw/reg/opdTimetable.do?page=1&type=return&sec=LDC，並下載相關表單，包括個案同意書、家族史聲明書、重度吸菸史聲明書。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康