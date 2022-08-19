水利署：全台水庫半數皆滿庫 短期以基隆水情較嚴峻

水利署表示，目前全台主要水庫蓄水率約5成以上至近滿庫，水情尚屬穩定，短期以基隆地區水情較嚴峻，已於8月15日轉為水情提醒綠燈，加強相關水源調度措施因應；水利署7月27日、8月11日召開2次下半年供水情勢檢討會議，全力維持水庫高蓄水率，並提早整備抗旱水井、伏流水、緊急海淡機組、淨水處理設備等設施，在旱象還沒發生前，即展開行動因應。

水利署指出，今年上半年全台主要水庫集水區降雨量與歷史平均相當，不過因夏季迄今尚無颱風帶來較豐沛的降雨，且自7月起受太平洋副熱帶高壓影響，各地區降雨明顯有偏少情況，僅約歷史平均值的4成；已請各單位預為整備各項措施，避免影響民生、產業及農業用水。依據中央氣象局預測未來一季降雨，8月降雨偏少、9月正常及10月正常偏多。

為全力維持水庫高蓄水率，水利署已透過強化區域調度，優先利用川流、埤塘、伏流水及地下水，加強農業灌溉管理及提升水源聯合調度運用，目前包括新竹寶山-寶二(100%)、苗栗永和山(98%)、台中鯉魚潭(98%)、雲林湖山(100%)、嘉義蘭潭-仁義潭(98%)、台南南化(100%)等水庫，均維持水庫接近滿庫狀態，可確保各標的供水至今年底。

此外，水利署強調，全台已完成417口地下水井併入自來水系統，約可供應每日87萬噸水量，包括桃園、新竹、苗栗、台中、高雄等地的抗旱水井，均已完成整備工作，如河川流量銳減時，即刻啟動補足水源；至於後龍溪、大安溪、烏溪、濁水溪、高屏溪等地的伏流水設施，也已完成整備，隨時可因應各地區川流水不足的情況。