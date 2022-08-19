苗栗海洋觀光季 27、28日在「離海最近的學校」登場

苗栗縣政府8月27、28日兩天將在「全台離海最近的學校」通霄鎮新埔國小，舉辦今年海洋觀光季活動，結合國際慢魚推廣、海線鐵路新埔站啟用百年等意涵安排魚苗放流、音樂會等，邀翁立友、韋禮安等歌手接力演出，縣長徐耀昌歡迎全國遊客到苗栗體驗優美的海岸風光，進一步喚起大家珍惜海洋資源，愛惜海洋觀念。

縣府指出，苗栗海岸線長達50多公里，擁有豐富漁村文化、漁港風情與海岸線魅力，縣府為推展海岸鄉鎮觀光產業，並深植節能減碳、珍惜海洋資源的觀念，每年都舉辦海洋觀光季活動，吸引大批遊客參與，已成為苗栗海岸線的年度盛會。今年適逢新埔火車站通車百年，特地移師到鄰近車站的新埔國小辦海洋觀光季，參與民眾可選擇搭火車到新埔站，再步行至會場，感受老車站的懷舊風情。

縣長徐耀昌上午在縣府大廳為海洋觀光季行銷，邀約各地民眾踴躍參加，會場並邀來男團ALL IN 5、歌手邱軍演出，眾人並共同啟動海洋觀光季。

縣府農業處指出，今年在新埔國小推出的海洋觀光季，27日傍晚5點到晚間9點推出首場音樂會，邀翁立友、韋禮安、艾薇、許維芳、吳霏、宇宙人、ALL IN 5等藝人演出；28日同時段安排搖滾天團八三夭、J.Sheon、梁文音、邱軍、魏嘉瑩、柏霖、PINK FUN等演出。晚會現場規畫各式攤位促銷農特產品、親子DIY，同時免費贈送可折疊收納的專屬環保袋，每天限量500份，贈完為止。