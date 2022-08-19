快訊

遭質疑疫苗採購為何封存30年 指揮中心這樣回應

余天寸步不離余苑綺病房 痛心同意「病危不再急救」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因石斑魚扣人紅帽子 陳吉仲下午姿態放軟感謝消基會

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲表示，感謝消基會檢測石斑魚，且百分之百合格，再次證明我們的石斑魚百分之百安全、品質非常好，因此要特別感謝消基會。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲表示，感謝消基會檢測石斑魚，且百分之百合格，再次證明我們的石斑魚百分之百安全、品質非常好，因此要特別感謝消基會。記者彭宣雅／攝影

為了石斑魚，農委會主委陳吉仲消基會隔空交火。陳吉仲下午參加記者會時姿態放軟，他表示，特別感謝消基會公布檢驗，消基會跟農委會的目的一樣，要保護消費者的農產品安全跟食品安全，這是一個共同的目標，樂意大家從科學專業的角度出發，但仍對消基會的新聞稿表示遺憾。

消基會今天公布12個石斑魚檢體的檢測結果，全部都合格，並沒有檢驗出禁藥；新聞稿中說明農政單位應檢驗有球員兼裁判之虞，應積極調查事實的真相，昭告台灣民眾，到底是怎麼一回事，未來如何杜絕類似事件發生，或與大陸積極交涉，以保障消費者食用安全，但回應總是流於「情緒化」的反應或出現「逢中必反」的過激反應。

新聞稿內容惹毛陳吉仲，在記者會上直接說消基會不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會；消基會董事長黃怡騰也不甘示弱，認為陳吉仲不適合做農委會主委。

外界批評，與陳吉仲意見不相同，就扣人帽子抹紅；陳吉仲表示，沒有要特地針對消基會扣帽子，消基會的新聞稿中，裡面要從保護消費者的角度出發，不是說農委會檢驗左手放到右手、球員兼裁判，逢中必反、用怒吼方式處理這事情，這些字眼跟消費者安全保護沒有關係，他非常誠懇，回到消費者保護的角度，就農產品安全提供相關科學根據處理，從國際規範處理，才會更往前走。

陳吉仲今天出席第二屆綠色餐飲年會暨頒獎典禮時表示，感謝消基會檢測石斑魚，且百分之百合格，證明農委會之前在6月10日，中國海關總局通知我國石斑魚檢出兩禁藥超標，農委會立刻去做相關的檢驗，也立即公布，再次證明我們的石斑魚百分之百安全、品質非常好，因此要特別感謝消基會。

陳吉仲說，消基會的目的跟農委會一樣，一定要保護到消費者的農產品安全跟食品安全，針對這個共同的目標，當然很樂意的大家從科學從專業的角度來出發，但比較遺憾的是，新聞稿前兩頁，甚至結論，完全不是從這個目標出發，讓人有所質疑。

陳吉仲表示，期待消基會檢驗政府的標準，也適用於檢驗中國大陸，中國海關總局通知我國禁令時，沒有什麼檢驗報告，就直接告知不合格，我國在處理中國大陸禁令時，不論是石斑魚、文旦或是鳳梨，我國都是依照國際標準，提供科學證據；這部分應該消基會也認同，只有這樣，全世界貿易才有正常舞台，期待大家回歸科學、專業方式處理。

消基會 陳吉仲 農委會 食品安全 鳳梨 文旦 石斑

延伸閱讀

陳吉仲指「中共的消基會」 消基會：他腦筋只有政治 不適任

年超產20萬噸稻穀 農委會調整產業可在市場收購穩價

挺柚農！ 陳吉仲宣布文旦加工果收購無上限

宜蘭三星缺黃金梨穗？ 陳吉仲：中國未禁輸台灣

相關新聞

因石斑魚扣人紅帽子 陳吉仲下午姿態放軟感謝消基會

為了石斑魚，農委會主委陳吉仲跟消基會隔空交火。陳吉仲下午參加記者會時姿態放軟，他表示，特別感謝消基會公布檢驗，消基會跟農...

報復性旅遊 旅宿難訂 雪隧塞爆

疫情趨緩，這波報復性旅遊人潮強大，加上國旅補助，宜蘭礁溪的幾家大飯店最近幾乎訂不到房，花蓮的特色、高級旅宿飯店基本上是「...

消基會公布石斑魚檢測結果 批農委會挑起「兩岸敵意螺旋」

中國大陸6月以檢出禁藥為由，禁台灣石斑魚輸入。消基會今召開記者會公布自行抽檢石斑魚結果，消基會董事長黃怡騰表示，雖農漁會...

為石斑魚槓上？ 陳吉仲嗆消基會「中華人民共和國的消基會」

中國大陸暫停我國石斑魚輸入，消基會自行檢測12石斑魚樣本，檢驗結果都合格，未檢出禁藥；農委會主委陳吉仲今天表示，這可以再...

每天補充綜合維他命是不必要習慣 醫：不如喝一大瓶水

對某些人來說，每天定時服用維他命補充身體缺乏的能量是種慰藉，但真相沒有那麼美麗。對健康無特殊疾病的成年人來說，每日服用綜合維他命並不會多提供健康益處，哈佛醫學院醫學副教授 Pieter Cohen 表示，喝一大瓶水都比吃維他命好。

桃機疑現無人機暫停半小時起降 影響9航班千餘名旅客

機場公司下午5點42分接獲民眾通報，於23R跑道北面目視發現疑似無人機活動，機場公司立即通知塔台暫停兩條跑道起降。為維護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。