因石斑魚扣人紅帽子 陳吉仲下午姿態放軟感謝消基會

為了石斑魚，農委會主委陳吉仲跟消基會隔空交火。陳吉仲下午參加記者會時姿態放軟，他表示，特別感謝消基會公布檢驗，消基會跟農委會的目的一樣，要保護消費者的農產品安全跟食品安全，這是一個共同的目標，樂意大家從科學專業的角度出發，但仍對消基會的新聞稿表示遺憾。

消基會今天公布12個石斑魚檢體的檢測結果，全部都合格，並沒有檢驗出禁藥；新聞稿中說明農政單位應檢驗有球員兼裁判之虞，應積極調查事實的真相，昭告台灣民眾，到底是怎麼一回事，未來如何杜絕類似事件發生，或與大陸積極交涉，以保障消費者食用安全，但回應總是流於「情緒化」的反應或出現「逢中必反」的過激反應。

新聞稿內容惹毛陳吉仲，在記者會上直接說消基會不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會；消基會董事長黃怡騰也不甘示弱，認為陳吉仲不適合做農委會主委。

外界批評，與陳吉仲意見不相同，就扣人帽子抹紅；陳吉仲表示，沒有要特地針對消基會扣帽子，消基會的新聞稿中，裡面要從保護消費者的角度出發，不是說農委會檢驗左手放到右手、球員兼裁判，逢中必反、用怒吼方式處理這事情，這些字眼跟消費者安全保護沒有關係，他非常誠懇，回到消費者保護的角度，就農產品安全提供相關科學根據處理，從國際規範處理，才會更往前走。

陳吉仲今天出席第二屆綠色餐飲年會暨頒獎典禮時表示，感謝消基會檢測石斑魚，且百分之百合格，證明農委會之前在6月10日，中國海關總局通知我國石斑魚檢出兩禁藥超標，農委會立刻去做相關的檢驗，也立即公布，再次證明我們的石斑魚百分之百安全、品質非常好，因此要特別感謝消基會。

陳吉仲說，消基會的目的跟農委會一樣，一定要保護到消費者的農產品安全跟食品安全，針對這個共同的目標，當然很樂意的大家從科學從專業的角度來出發，但比較遺憾的是，新聞稿前兩頁，甚至結論，完全不是從這個目標出發，讓人有所質疑。

陳吉仲表示，期待消基會檢驗政府的標準，也適用於檢驗中國大陸，中國海關總局通知我國禁令時，沒有什麼檢驗報告，就直接告知不合格，我國在處理中國大陸禁令時，不論是石斑魚、文旦或是鳳梨，我國都是依照國際標準，提供科學證據；這部分應該消基會也認同，只有這樣，全世界貿易才有正常舞台，期待大家回歸科學、專業方式處理。