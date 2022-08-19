有溫度的科技照護 「聖仁失智照護家園」歷經6年落成

天主教中華聖母基金會為服務更多失智長輩及家庭，籌設「聖仁失智照護家園」歷經6年籌建、募款，今天舉行落成典禮，9月啟用後將是中南部最大失智症社區式照顧園區，可照護64名失智長者。衛服部長薛瑞元表示，園區充滿溫度與科技，未來可以帶給嘉義縣市失智症患者優良的環境。

市長黃敏惠表示，基金會用心規劃從最早期的家屋到現在的結合多項科技照護、整合多元照顧模式，與時俱進，照顧服甚至是走在最前端。期待未來也能將服務量能擴及到雲嘉嘉南地區，提供需要的人獲得更好照顧。

衛服部長薛瑞元表示，長照2.0對失智的照護有三個方向，失智共照中心、社區服務據點以及設置友善社區。有鑑於嚴重失智症者造家庭負擔非常重，因此鼓勵團體家屋，這類設計型對家人對自己都是息息相關的照顧。「聖仁失智照護家園」園區充滿溫度與科技，未來可以帶給嘉義縣市失智症患者優良的環境。

嘉義縣長翁章梁表示，自己曾經也為失智家屬及照顧者，完全能明白照顧失智症家屬的苦，透過政府及地方單位一起努力，以及最新、智慧的照顧設備，共創高齡失智友善的環境，照顧更多長者。

上午落成典禮，邀請衛福部長薛瑞元、嘉義縣長翁章粱、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、蔡易餘、吳玉琴、嘉義地區主教神父浦英雄及藝人楊貴媚等人與會。

「聖仁失智照護家園」預計9月後可投入正式服務，總坪數703坪、6樓的空間，整合日照中心（照顧30名長輩），一樓停車場、二樓為日照中心、三樓、五樓提供台灣極稀有的團體家屋服務（三樓、五樓每層樓居住9位失智長輩，照顧18人）及友善社區交流室、六樓友善空間，加上串連原有的聖母團體家屋所照顧的長輩，全園區共可照顧64名失智長者，是目前中南部單一場域可照顧最多失智長輩的地方。

基金會執行長黎世宏表示，首度整合以失智者為中心的科技照護多項應用服務，包含「晝夜節律燈-智慧光照控制」、「藍芽定位感測」降低失智長輩的精神行為症狀發生頻率及改善睡眠品質、「OMI智慧認知訓練系統組」幫助提升失智症患者認知及全身性運動、延緩退化；天井走行移動系統及特殊照護浴槽系統可協助末期失智長輩移位及沐浴更安全、更有品質照護。

全區引進日本高齡友善無障礙家具及自動升降櫥櫃系統等，為失智症長輩提供全方面、高品質的終老照顧環境；同時運用科技輔助推動「照護資訊系統無紙化」，擴大失智守護能量之際，減輕珍貴照護人力的繁瑣、重複性高的工作，同時隨時可向家屬更新親人活動近況，增加他們的照護參與。

6樓設立「友善社區交流室」，規劃友善社區空間及空中花園，不定期舉辦各式演奏或展覽活動，歡迎社區居民聚會，進一步實踐日本失智照護理念─「留一扇門給社區」，讓失智症長輩與居民互動，展現失智症友善社區的理想樣貌，推動台灣失智照顧良善循環。