桃園高鐵站機車接送區標示不清 高鐵公司將加設指引牌

高鐵桃園站1號出口外的機車接送區在路邊，且狹長僅劃設黃線跟簡單的告示牌標示，不過有民眾認為指示牌不清，加上路樹枝葉遮住更難發現向民代陳情，盼能改善；桃園高鐵站表示，會在抵達接送區前加大告示排面，目前設立位置及牌面設計都在規劃中。

桃園高鐵站位在中壢青埔地區，平時接送車流都相當大，不過市議員梁為超接獲民眾陳情表示，高鐵的機車接送區很亂告示不清，盼能改善。

梁為超邀集相關單位一同會勘後發現，高鐵1號出口外的機車停等區狹長且不明顯，並沒有清楚的標示，也因一旁路樹遮蔽，如果不仔細看根本不知道這是機車停等區。

因此建議高鐵能在兩側汽車停等區的轉彎區增設機車停等區指示標示，讓使用機車接送旅客的機車騎士可以一眼看出機車停等區的具體位置。