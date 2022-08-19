舊鞋救命！新北親子志工整理1.3噸舊鞋 送暖到非洲

新北市志願推廣中心與社團法人舊鞋救命國際基督關懷教會合作辦理「舊鞋志工救一命」活動，有30位家庭志工到林口伯利恆倉庫，在短短2個多小時，整理出1300公斤的二手鞋和衣物等，準備送到非洲救援。

舊鞋救命發起人楊右任表示，非洲撒哈拉沙漠以南，有數十萬名學童沒鞋可穿，但每天上學的路途平均一小時，「沙蚤」是無鞋可穿的孩子的夢魘，甚至造成生命危險。小小的沙蚤，侵蝕著雙腳，也隔絕了他們追求人生的夢想，因此號召志工以實際行動與非洲當地的非營利組織合作，不僅捐鞋，也包含其他夏季衣物，並透過教育協助當地偏鄉自立脫貧。

教會志工首先為參加的家庭志工說明整理和分類的要領，必須仔細檢查鞋子、包包和衣服是否堪用。因非洲天氣炎熱，衣物以夏季為主，希望收到的非洲學童，能感受到來自台灣的祝福與溫暖。

一位鄭爸爸帶著太太和2名孩子參加，他表示，藉由整理舊鞋，讓孩子體認公益和愛物惜物。他告訴孩子，一雙鞋說不定可以救一個非洲學童，兩兄弟揮汗整理出一大箱，數了數有將近百雙，孩子開心的說：「耶，我們可以救百人哪！」