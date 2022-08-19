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意外跌落成「小王的骨折」 水塔工喊：不敢再亂跳了！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師吳信廷提醒，腳踝骨頭十分複雜，建議患者術前務必與醫師詳細溝通，避免衍生爭議。圖／亞大醫院提供
醫師吳信廷提醒，腳踝骨頭十分複雜，建議患者術前務必與醫師詳細溝通，避免衍生爭議。圖／亞大醫院提供

台中40歲李姓水塔工人日前為求快，直接由一樓高的水塔跳下來，結果腳跟先著地，痛到無法行走，就醫確認是腳跟閉鎖性骨折，又被稱為「偷情者的骨折」、「小王／小三的骨折」，經緊急手術植入埋頭式復位螺釘後復原良好，讓他直說「以後不敢再亂跳了」。

亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師吳信廷說，腳跟骨折是常見的意外傷害，其中以勞工為高風險族群，包扦蓋鷹架、室內裝潢、油漆、水電工等因工作需要可能會由高處落下，腳跟先著地，導致承受身體絕大重量的跟骨難以承受，輕者移位，嚴重者則可能粉碎性骨折。

吳信廷指出，跟骨骨折會讓患者十分痛苦，但國外卻有十分浪漫的名稱「Lover Fracture」（譯為「偷情者的骨折」或「小三／小王的骨折」），顧名思義，就是比喻第三者在偷情時不慎東窗事發，為了躲過正宮追捕，往往會在情急之下跳窗逃生，結果著地瞬間，跟骨往往首當其衝導致骨折而得名。

吳信廷強調，患者當下出現足跟疼痛、難以站立、行走等症狀，尤其腳踝部位更會嚴重腫脹、變形，同時伴隨有明顯淤血，尤其腳踝旋轉做動作時，可能也會聽到骨頭摩擦音，一旦沒有立即處理，等到骨折部位定位，日後不僅行走會劇烈疼痛影響步態，腳踝皮膚也會因不斷摩擦破裂，傷口難以癒合而壞死，導致骨頭外露的悲劇。

吳信廷說明，這名水塔工人到院時，經利用X光檢查患者傷勢，確認跟骨的前上及前後切線角度被壓縮至僅有5度(正常應為介於20至40度)，立即安排手術，緊急植入3根「埋頭式復位螺釘」，將斷裂的跟骨重新復位，五天後順利出院，一個月後能正常行走。

吳信廷提醒，腳踝骨頭十分複雜，經由整體評估治療，才能讓患者術後的影響降到最低，也建議患者術前務必與醫師詳細溝通，避免衍生爭議。

水塔工的跟骨經手術後，順利恢復行走功能，讓他可以繼續上工賺錢養家。圖／亞大醫院提供
水塔工的跟骨經手術後，順利恢復行走功能，讓他可以繼續上工賺錢養家。圖／亞大醫院提供

骨折 患者 手術

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