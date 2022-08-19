8月過一半仍沒颱風 今年可能挑戰最晚出現颱風警報紀錄

今年颱風數量偏少，中央氣象局曾表示，今年恐怕挑戰我國史上最晚出現颱風警報的年度紀錄，也可能締造2020年以來，連續3年的1至8月都沒有颱風侵台的特殊情況。台灣整合防災顧問公司總監賈新興今日表示，周日在呂宋島東方，熱帶性低氣壓生成機率約有6成，但因垂直風切大發展為颱風的機率偏低，且9月上旬前環境仍不利颱風生成；氣象局則預估，下周菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，惟其強度、位置及路徑仍有不確定性，仍要密切關注。

賈新興也說，明天午後西半部山區有局部零星短暫雷陣雨，周日至下周二午後中部及南部山區有局部零星短暫陣雨；下周三、周四午後中部和南部有局部零星短暫陣雨，下周五、周六水氣增多， 台中以南沿海有局部雨， 午後各地有局部雷陣雨，下周日北部及東北部有陣雨，午後除北部外，其它地區有局部雷陣雨， 北部及東半部有較大雨勢發生的機會。

中央氣象局則說，明日環境風場為東南風至偏南風，水氣稍減少，在清晨西半部地區有局部降雨的機會，不過白天各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後在西半部地區及東半部山區仍須留意局部短暫雷陣雨。

氣象局也說，周日至下周二受高壓影響，水氣減少，天氣高溫穩定，各地大多為多雲到晴，白天最高溫略為提高，清晨中南部地區有零星降雨，午後中南部地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，不過雨勢較局部、時間短暫。