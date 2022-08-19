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新北影響力系列／邱秀蘭打造幸福社區 生活更精彩

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
新北永和民權社區發展協會理事長邱秀蘭用熱情與毅力把社區居民的心圈在一起，成為堅定力量，打造共生共榮溫暖大家庭。圖／新北市政府新聞局提供
新北永和民權社區發展協會理事長邱秀蘭用熱情與毅力把社區居民的心圈在一起，成為堅定力量，打造共生共榮溫暖大家庭。圖／新北市政府新聞局提供

「辛苦的事就讓它過去，努力開創更好的未來才重要。」新北永和民權社區發展協會理事長邱秀蘭在地深耕卅多年，用熱情與毅力把社區居民的心圈在一起，成為堅定力量，打造共生共榮溫暖大家庭。

永和區民權社區發展協會共有民權、民治、智光及民族等四里，因多數家庭子女都出外成家立業，有不少長輩選擇留在社區，邱秀蘭將他們請到社區照顧關懷據點和銀髮俱樂部，盡力讓宅老重展歡顏。

邱秀蘭注重長者們的健康，也透過訪視更了解他們的生活習慣及興趣。邱秀蘭拜訪社區居民看到客廳桌上放著古箏，便與阿嬤聊起來，阿嬤眼睛頓時發亮且驕傲的說「我學古箏十多年了」，讓邱秀蘭佩服不已，阿嬤感受到被認同的價值，笑得好開心。

不只在乎高齡者過得好，更要長者活出尊嚴，綻放生命繽紛色彩。邱秀蘭表示，老有所用，老有所長，老有所成，一直是協會長期推動的方向，讓社區長者人力再運用；協會更協提供身心障礙者陪伴服務，參與身心小站的各種事務，從中學習，肯定自我價值。

「有些長者以為人老就沒用了，沒想到來社區還能做一口酥或麵包獲取工資，覺得很有意義。」邱秀蘭指出，透過課程引導，提升長輩人生價值，並共同參與兒少、身心障礙滾動式服務，是建構優質社區照顧與互助系統最重要的因素。

邱秀蘭還自費前往荷蘭，學習前衛社區共生、青銀共榮模式，積極進行社區升級。她為社區待援居民找到解方，或克服現行法規限制，翻轉長者、單親或弱勢家庭解決生活困境，並協助解決社區內瓦磘溝長期淹水問題，認養三座公園，設立漂書圖書站，社區居民身處這樣的環境，直呼「好幸福」。

邱秀蘭說，社區內備受肯定的「爺奶熊寶貝樂園」，其實源於一個悲傷的故事。多年前一名北漂的年輕媽媽帶著孩子在協會門口徘徊，沒想到幾天後竟然帶孩子做傻事，經了解她的困境後，下定決心要做臨托，讓年輕父母不需再為孩子臨時托顧煩惱。

邱秀蘭號召曾考取保母執照或接受育兒訓練的長輩，並找來小兒科醫師進行專業育兒保健教學，爺奶保母們依循專業知識熟練的照顧嬰幼兒，布滿皺紋的臉上堆滿笑容，更協助社區中有需要臨托的父母無後顧之憂，真的一舉兩得。

邱秀蘭無時無刻散發熱情，但歡笑的背後是她在罹癌時，強忍化療嘔吐痛苦，繼續為鄰里福利奔走的無私付出，她強調，把握當下，不要害怕面對死亡，沒有任何困難能擊潰她對社區的愛。

邱秀蘭表示，老有所用，老有所長，老有所成，一直是新北永和民權社區發展協會長期推動的方向。圖／新北市政府新聞局提供
邱秀蘭表示，老有所用，老有所長，老有所成，一直是新北永和民權社區發展協會長期推動的方向。圖／新北市政府新聞局提供

阿嬤 父母 保母

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