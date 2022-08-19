新北影響力系列／邱秀蘭打造幸福社區 生活更精彩

「辛苦的事就讓它過去，努力開創更好的未來才重要。」新北永和民權社區發展協會理事長邱秀蘭在地深耕卅多年，用熱情與毅力把社區居民的心圈在一起，成為堅定力量，打造共生共榮溫暖大家庭。

永和區民權社區發展協會共有民權、民治、智光及民族等四里，因多數家庭子女都出外成家立業，有不少長輩選擇留在社區，邱秀蘭將他們請到社區照顧關懷據點和銀髮俱樂部，盡力讓宅老重展歡顏。

邱秀蘭注重長者們的健康，也透過訪視更了解他們的生活習慣及興趣。邱秀蘭拜訪社區居民看到客廳桌上放著古箏，便與阿嬤聊起來，阿嬤眼睛頓時發亮且驕傲的說「我學古箏十多年了」，讓邱秀蘭佩服不已，阿嬤感受到被認同的價值，笑得好開心。

不只在乎高齡者過得好，更要長者活出尊嚴，綻放生命繽紛色彩。邱秀蘭表示，老有所用，老有所長，老有所成，一直是協會長期推動的方向，讓社區長者人力再運用；協會更協提供身心障礙者陪伴服務，參與身心小站的各種事務，從中學習，肯定自我價值。

「有些長者以為人老就沒用了，沒想到來社區還能做一口酥或麵包獲取工資，覺得很有意義。」邱秀蘭指出，透過課程引導，提升長輩人生價值，並共同參與兒少、身心障礙滾動式服務，是建構優質社區照顧與互助系統最重要的因素。

邱秀蘭還自費前往荷蘭，學習前衛社區共生、青銀共榮模式，積極進行社區升級。她為社區待援居民找到解方，或克服現行法規限制，翻轉長者、單親或弱勢家庭解決生活困境，並協助解決社區內瓦磘溝長期淹水問題，認養三座公園，設立漂書圖書站，社區居民身處這樣的環境，直呼「好幸福」。

邱秀蘭說，社區內備受肯定的「爺奶熊寶貝樂園」，其實源於一個悲傷的故事。多年前一名北漂的年輕媽媽帶著孩子在協會門口徘徊，沒想到幾天後竟然帶孩子做傻事，經了解她的困境後，下定決心要做臨托，讓年輕父母不需再為孩子臨時托顧煩惱。

邱秀蘭號召曾考取保母執照或接受育兒訓練的長輩，並找來小兒科醫師進行專業育兒保健教學，爺奶保母們依循專業知識熟練的照顧嬰幼兒，布滿皺紋的臉上堆滿笑容，更協助社區中有需要臨托的父母無後顧之憂，真的一舉兩得。