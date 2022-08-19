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陳吉仲指「中共的消基會」 消基會：他腦筋只有政治 不適任

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
消基會今早舉行石斑魚檢驗結果公佈記者會，因消基會董事長黃怡騰（中）在會中批評主管機關首長未就事論事，屢以情緒性語言回應石斑魚禁令事件，引起農委會主委陳吉仲大動作指稱「消基會是中華人民共和國的消基會」。對此，黃怡騰回應不須理會無理地「亂扣帽子」。圖／消基會提供
消基會今早舉行石斑魚檢驗結果公佈記者會，因消基會董事長黃怡騰（中）在會中批評主管機關首長未就事論事，屢以情緒性語言回應石斑魚禁令事件，引起農委會主委陳吉仲大動作指稱「消基會是中華人民共和國的消基會」。對此，黃怡騰回應不須理會無理地「亂扣帽子」。圖／消基會提供

消基會今早舉行石斑魚檢驗結果公布記者會，因消基會董事長黃怡騰在會中批評主管機關首長未就事論事，屢以情緒性語言回應石斑魚禁令事件，挑起「兩岸敵意螺旋」，農委會主委陳吉仲大動作回擊「消基會不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會」。對此，黃怡騰說，消基會屹立42年，經得起考驗，政務官會下台，消基會則一直都在，不須理會無理地「亂扣帽子」。

黃怡騰表示，消基會本來就是消費者代言團體，基於保護消費者安全發言，消基會屹立42年，自己會檢討自己說的話、做的事，經得起考驗，政府、政務官會有下台的一天，但消基會會一直都在。

黃怡騰說，陳吉仲腦筋只有政治，根本不適合做農委會主委，產銷出問題，主管機關就應該深自檢討，查明真相，就事論事研議如何改進，怎麼會是受到民間團體質疑，就亂扣人帽子？讓人感到遺憾。

黃怡騰說，政務官口不擇言，「只是凸顯了他無法面對自己失職，藉此轉移施政不力的真相，越講越顯得心虛」，沒做好就亂罵人，消基會毋須理會他人無理地亂扣帽子，而亂扣帽子的人，自然會得到他自己應有的評價，消基會日後也會加強監督力道。

消基會 農委會

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