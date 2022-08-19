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跟著「女神將翎」遊甲仙 前50名報名者可獲將翎潮T

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
甲仙大田社區發展女子官將首將翎品牌，27日起一連兩天舉辦「女神將翎 大田農遊趣」活動，其中祈福踩街項目即起開放報名。記者王昭月／翻攝
甲仙大田社區發展女子官將首將翎品牌，27日起一連兩天舉辦「女神將翎 大田農遊趣」活動，其中祈福踩街項目即起開放報名。記者王昭月／翻攝

高雄甲仙大田社區青年創立「將翎」品牌，本月27日、28日將舉辦「女神將翎-大田農遊趣」活動，邀大家提燈籠跟著女神將翎祈福踩街、畫臉譜、趣味闖關、看廟會表演，並在農遊趣市集輕鬆採購。祈福踩街活動即起開放報名，線上報名每人500元，前50人可獲贈將翎潮T和將翎口罩1組，現場並抽出10人臉譜體驗，別開生面。

甲仙大田社區擁有百年平埔族歷史，社區長年深耕在地文化並以照顧長者為志業。這次「女神將翎-大田農遊趣」活動由社區志工、在地青年、小農及商家聯手出擊，以女子官將首文化為主題，規劃系列精采活動，祈福踩街時，民眾可手提燈籠與女子官將首「將翎」穿越甲仙大橋，欣賞社區晚霞，並享用當地竹筒風味餐。

大田社區發展協會理事長張琪希望藉這次「女神將翎」活動讓民眾更認識甲仙文化和大田社區，進一步採買社區研發的梅芋竹禮盒、將翎和社區聯名的平安麵禮盒，半杯咖啡與特色餐點，禮盒銷售收入將全數回饋給社區，提供長輩更完整的照顧。

高市農業局張清榮表示，在農村再生資源及高雄市區域資源整合根留農村計畫的支持下，大田社區青年創立「將翎」品牌，透過一場又一場女子官將首的出陣表演強「將翎」與大田社區的連結，社區逐漸年輕化、活力化，充滿青春氣息。

農業局也提醒，祈福踩街活動，民眾線上預約每人500元，現場報名則為700元。報名網址：https://reurl.cc/NR6o3m

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