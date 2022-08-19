年超產20萬噸稻穀 農委會調整產業可在市場收購穩價

農委會調整公糧收購處理模式，讓稻米市場價格大幅提高，農委會主委陳吉仲表示，平均一般家庭每個月多增加10%，一家四口一個月平均一個月白米支出600元，增加10%為60元，一家四口每人一個月增加15元，認為不會增加消費者負擔，市場維持一定的水準，農民才願意耕種。

農委會今天舉行「稻米產業政策升級稻農收益更有保障」記者會；陳吉仲表示，公糧收購制度從時任總統蔣經國時代實施至今已經約50多年，這制度有優點與缺點，某種程度維持公糧價格一定的水準，今年調正公糧收購處理模式，也同意試辦為了讓糧價提高，可以從市場收購一定的數量，未來公糧的收購方式進行調整，包括直接出口不用進來公糧，整個稻米市場價格大幅提高，不會造成消費者負擔。

陳吉仲說，台灣一期稻作約17萬公頃、二期10萬公頃，一年加起來約140萬公噸糙米，糧食自給率沒辦法提升，面對種種極端氣候條件正在影響農業部門，一年約28萬公頃稻作面積，水稻產業需要做很大調整。

他表示，前年因為產量大增為156萬公噸糙米，去年生產量140萬公噸，但需求消費120萬公噸，有20萬公噸超產，也因此國內糧價很難拉起來，每次總統大選前要求提高保價收購價格，無法解決稻米產業問題。

陳吉仲說，全世界農產品中價格最穩定就是台灣的白米，目前我國白米零售價格每公斤約40餘元，零售價格與產地價格有固定關連，對消費地價格波動影響不大。

因此推出稻作四選三、大區輪做、水稻保險的制度，多出來減少稻米面積，兩年四期中有一期去種雜糧如玉米等，農糧署說平均收益比四期完全耕種水稻，每公頃多出2至3萬元，今年二期稻作面積預估8.1萬公頃，比正常年減少約2萬公頃，全年稻作面積預估23.7萬公頃，也比正常年減少3.1萬公頃；陳吉仲也喊話，二期稻作即將收成，希望維持稻穀價格每百公斤1000元，農委會也可以在市場上收購部分稻穀維持稻穀價格。

我國稻米過去年年超產，每年因為公糧收購及相關的措施經費約150億元，公糧收購支出已成國家沉重財政負擔，根據2021年立法院預算中心資料顯示，近5年度實際收購數量爆增，且年年超收，所花經費逐年增加，全民埋單；為降低農民對稻穀保價收購制度依賴，輔導轉作，減少稻米面積，推出的「對地綠色環境給付計畫」，成效也不理想，公糧保價收購數量與經費未因計畫實施而降低；立法院要求農委會要調整我國稻米產業政策；至於目前推出稻米產業調整策略可減少多少公糧收購經費支出，或者會增加多少支出，農糧署表示，還要再精算。