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確診者眼睛模糊以為「新冠後遺症」？ 醫師查出是這事造成

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院眼科主任何建賢提醒民眾隔離期間在家，避免整日追劇、過度使用3C產品，以免視力受損。圖／南投醫院提供
南投醫院眼科主任何建賢提醒民眾隔離期間在家，避免整日追劇、過度使用3C產品，以免視力受損。圖／南投醫院提供

新冠疫情期間，確診者居家隔離，追劇打發時間也要當心。南投縣38歲陳小姐解隔離後上班，卻發現視力惡化、看東西模糊不清，她擔心是新冠後遺症，趕緊就醫。經醫師檢查，發現她在隔離期間關，整天追劇缺乏適當休息，導致乾眼症惡化，造成角膜損傷而影響視力。

衛福部南投醫院眼科主任何建賢說，陳小姐8月初時確診新冠肺炎，居家隔離七天，隔離期間她並未出現相關症狀，因此趁這個機會窩在房間內熬夜追劇，相當過癮。沒想到在解隔回到工作崗位第一天，就發現看東西模糊不清，眼睛還有刺痛感。

何建賢說，陳小姐用手機追劇，3C產品使用過度所致，加上連續多日專注觀看螢幕，使得眨眼次數減少，降低眼睛淚液分泌，而引起乾眼症。還有許多民眾晚間關燈滑手機、打遊戲或看劇，因瞳孔會在黑暗中放大，因此會讓更多光線進入眼睛，恐造成黃斑部病變之危害。

若持續用眼習慣錯誤，乾眼症惡化恐造成角膜受傷，影響視力。陳小姐經過藥物治療後，已經緩解角膜損傷及乾眼之狀況。

何建賢說，使用3C產品一小時就該休息10至20分鐘，避免在關燈情況下看電視和玩手機，隔離期間可至陽台或向窗外「望遠凝視」，降低視力惡化的可能性。

居家隔離 視力 乾眼症

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