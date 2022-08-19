消基會公布石斑魚檢測結果 批農委會挑起「兩岸敵意螺旋」

中國大陸6月以檢出禁藥為由，禁台灣石斑魚輸入。消基會今召開記者會公布自行抽檢石斑魚結果，消基會董事長黃怡騰表示，雖農漁會事發後火速針對2搬運船、11家養殖場採樣檢測全數合格，卻仍有消費者不安心，質疑政府球員兼裁判，因此消基會在6月、7月購入12批石斑魚檢測，結果全數合格，未檢出禁藥。但他仍重砲抨擊農委會在處理石斑魚禁令過程中以情緒性語言回應，挑起「兩岸敵意螺旋」，並未就事論事。

黃怡騰表示，消費無國界，保護消費者健康是國際主流價值，用消費者保護角度看中國大陸的石斑魚禁令，主管機關應該保護消費者健康，請陸方提供藥檢證據，並回頭循線追溯貨源、加強執法管理，但可惜的是，我們政府首長卻屢屢以情緒性語言回應，指責「阿共找我麻煩」，挑起「兩岸敵意螺旋」，並未就事論事，而是轉移焦點、避重就輕，以話術對應問題，讓他感到詫異，難道是藉此掩飾主管機關對於石斑魚產銷制度管理不力的真相？

黃怡騰說，基於許多消費者質疑政府的檢測是球員兼裁判，消基會在6月、7月分別在台北市、新北市、高雄市以及屏東縣等石斑魚的「銷售市場」與「養殖產地業者」採樣，進行石斑魚是否含有「四環黴素類抗生素」、「孔雀石綠及其代謝物含量」的檢測。

消基會秘書長徐則鈺進一步說，檢測結果12件石斑魚均沒有驗出孔雀石綠及其代謝物、四環黴素類抗生素，僅1件不符合食品安全衛生管理法的包裝標示規定。

但黃怡騰說，消基會的檢驗結果固然值得消費者欣喜，但事後深入檢討，政府當時的即時回應說法及因應方式仍值得省思與改進。他舉例，台灣石斑魚銷往大陸向來採取特有的「活魚運輸」，為此政府訂定「漁船運搬養殖活魚管理辦法」，藉以規範兩岸活魚的外銷運輸活動，但此次漁業署事後採檢對象是否也包括「搬運船」運送的魚體在內？如果沒有，政府公布的檢驗結果，是否發生「漏網之魚」，具有完整公信力嗎？

消基會董事麥富德則建議，往後類此食安事件，最好的解決方式便是事件一發生之初邀請具有公信力的民間第三方部門的單位參與並協助採檢，啟動「第三方公正採樣與檢驗」機制，以昭公信。

黃怡騰表示，眼前儘管兩岸關係不佳，但兩岸經貿往來依舊熱絡，根據2022年1月15日的大陸海關總署統計顯示，去年台灣對大陸（不含香港）出口總額近達2500億美元，台灣對大陸的輸出，享有高達1700億美元以上貿易順差，達到約1716億美元，創出歷史新高，在如此頻繁的兩岸往來關係中，凡與消費者的健康、衛生、安全等相關環節，兩岸的主管機關均應投以高度關注，消基會期盼兩岸摒棄成見與敵意，聯手共同打擊不法，營造兩岸消費者安全與安心消費環境。