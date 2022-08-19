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為石斑魚槓上？ 陳吉仲嗆消基會「中華人民共和國的消基會」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
陳吉仲說，消基會不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會。記者彭宣雅／攝影
陳吉仲說，消基會不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會。記者彭宣雅／攝影

中國大陸暫停我國石斑魚輸入，消基會自行檢測12石斑魚樣本，檢驗結果都合格，未檢出禁藥；農委會主委陳吉仲今天表示，這可以再次證明我國石斑魚品質沒有問題；但他話鋒一轉，對於消基會新聞稿批評他沒有理性討論石斑魚事件的因應之道，流於泛政治化、情緒化語言回應；陳吉仲說，消基會不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會。

陳吉仲今天出席「稻米產業政策升級稻農收益更有保障」記者會時，做以上回應。

陳吉仲說，消基會公布12件石斑魚的檢驗結果，結果未檢出禁藥，更證明了當初6月10日，中國大陸宣布我國石斑魚有孔雀綠禁藥殘留，消基會檢測是還漁民清白，當初也在第一時間，將中國大陸提供的11家魚場進行抽驗，也都未檢出，同時也提出相關佐證，也提出可以由第三方公正單位進行檢驗，今天消基會的檢驗結果可以再次證明，我國石斑魚的品質沒有問題。

陳吉仲話鋒一轉，認為消基會今天的新聞稿，讓人感覺這不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會。

消基會針對石斑魚進行抽驗檢測，檢測12件樣本全數合格，但在新聞稿中提到，石斑魚事件，農委會追查11家養殖場，採樣樣本送交依照農委會畜牧法25條及民法規定而輔導設立的財團法人中央畜產會，有「球員兼裁判」的嫌疑，質疑其檢驗結果的公正性；另消基會又說，政府首長對於事件發生後的回應，都出現「情緒性語言」的慣常回應。

消基會說，農委會在石斑魚事件發生過程中，沒有理性討論台灣石斑魚違規驗出使用禁藥的毒害事件的對應之道，積極調查事實的真相，昭告台灣民眾，到底是怎麼一回事，未來如何杜絕類似事件發生，或與大陸積極交涉，以保障消費者食用安全，反而只出現流於「情緒化」的反應或出現「逢中必反」的過激反應。認為石斑魚事件尚未落幕，就事論事，有必要追查真相，向兩岸消費者提出合理交待。

消基會 陳吉仲 農委會

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