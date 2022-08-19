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天氣熱 部立桃園醫院提醒長者注意腦中風

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
江俊宜醫師提醒長者天氣熱要注意熱衰竭、腦中風。圖／部立桃園醫院提供
江俊宜醫師提醒長者天氣熱要注意熱衰竭、腦中風。圖／部立桃園醫院提供

衛福部桃園醫院神經內科醫師江俊宜表示，天氣酷熱，高齡族要注意腦中風，1名86歲男長者日前來急診時全身無力意識改變，講話大舌頭，發現他右邊肢體比較無力，經磁振造影後發現他的基底動脈狹窄。

江俊宜解釋，初步認為患者是暫時性腦缺血，86歲的伯伯本身抽菸，3高沒控制，醫院提供靜脈水份補充和兩種抗血小板藥物，建議還是住院把風險因子控制，才能減少發生暫時性腦缺血的情形，後續症狀改善，現在已回家休養。

江俊宜說，天氣熱濕度比較高的時候，有一些老人家或嬰幼兒身體對於熱的感受度比較差，常常流汗過多，沒有補充足夠的水分，容易產生熱衰竭全身無力，嚴重會熱中暑，中心體溫高於41度，然後產生癲癇的情形，甚至有生命危險。江俊宜提醒大家外出的時候注意補充水份，多注意自己的身體是否出現不適。

腦中風 桃園

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