超勁爆八點檔你追了嗎?社群瘋傳《麥當勞世家》愛恨情仇，集體敲碗新漢堡登場

麥當勞漢堡種類豐富，是許多消費者的心頭好，更不時推出期間限定商品，佔據不少人的美食記憶。日前有網友在網路論壇Dcard貼出一則以「麥當勞世家」為題的譜系圖，用Kuso手法把所有產品按不同派系、食材做出人設定位，製作出錯綜複雜、詼諧又有梗的角色關係圖，貼文一出驚爆全網，引起網友熱烈討論，也讓原PO五度更新譜系圖，每個版本都有不同的創意亮點！

原PO發揮創意畫出「麥當勞世家」譜系圖。 圖/截自Dcard

原PO表示，自己一邊啃著「大麥克」同時滑到台劇八點檔關係圖，靈機一動以「大麥克」為中心，串連起麥當勞各產品之間的愛恨情仇，例如：薯條是大麥克的多年好友、勁辣雞腿堡威脅大麥克的地位，麥香魚是漢堡界的波多野結依(因為照片常被ban)……。貼文PO出後引發全網瘋傳，許多網友紛紛提出原PO漏掉的產品，刺激原PO當日連續五度更新。

一更版本以「家族中的台灣之光」為題，翻出麥當勞在台灣的獨家研發商品，有眼尖的網友發現，日前至麥當勞點餐機點餐，發現有「McPlant」標示「全新植物肉」的新選項，上面印著淺灰色「暫停供應」字樣，估計是麥當勞即將登場的新商品。「今天點餐發現這個！！好像是國外已經有的植物堡，也算是家族第一個職務人？(這啥地獄梗)」消息曝光後挑起許多人的期待，網友直呼：「植物肉漢堡終於要來了！等超久 有人知道何時開賣嗎?」、「植物肉堡國外之前有出，輪到台灣了嗎?」、「什麼！麥竟然要出這種酷東西！」

網友近日於點餐機發現「McPlant」新選項。 圖/截自Dcard

網友的廣大迴響，讓原PO在二更版「銅板價就吃得到的點心家族」和「出走的甜心家族」中，特別為植物肉漢堡留了一席VIP座位：「有點不知道歸哪裡 先暫時給它一席VIP座位」、「和蘋果派名字裡都有植物，應該是好朋友吧?」

而三更「被逐出家族的菁英」回顧麥當勞期間限定漢堡，如：黃金起司豬排堡、板烤雞腿堡、金迎招財薯來堡……，更是帶來滿滿的回憶殺。四更「救業績聯盟」、五更「麥當勞家族中的富二代」也讓網友笑翻，還有網友敲碗麥當勞求官方版。

原PO透露，「小弟我真的是嚇到意外大家這麼踴躍」，並開玩笑地表示，「希望明早麥當勞會找我去上班！」原PO的五度更新在短期內引發大量網友討論，超高的網路聲量讓八點檔台劇都甘拜下風。

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