八方雲集接手不到兩年 丹堤咖啡準備說掰掰？近一年網路聲量不到5千筆

image source：丹堤咖啡(Dante Coffee)

文／陳盈蓉

台灣鍋貼水餃連鎖龍頭八方雲集（2753），旗下有梁社漢排骨專賣店、丹堤咖啡、芳珍素食等品牌，於昨（17）日召開法說會，提到丹堤咖啡受疫情影響，成效不如預期，若第四季業績沒改善，不排除對該品牌設停損。

受疫情影響表現不佳 第四季恐設停損

在《DailyView網路溫度計》連鎖咖啡網路口碑排行榜，位居第四名的「丹堤咖啡」於2020年被八方雲集宣布收購69%股權，目前共有41家門店，包括18家加盟店、23家直營店，雖然接手後即展開一連串改造計畫，試圖將品牌年輕化，不過收購整併後接連遇到三級警戒、疫情升溫，對於以內用為主的丹堤咖啡影響甚大，即使內部店型有調整與轉型，成效仍不如預期，總經理張瑞蓮表示，內部正在評估，如果丹堤咖啡今年第四季業績仍未有起色，將會設下停損。

▲丹堤咖啡位於網路溫度計連鎖咖啡口碑排名第4名。

image source：連鎖咖啡口碑排名(分析區間：2022/05/20~2022/08/17）

「丹堤咖啡」近一年網路聲量 不到5千筆討論度極低

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「丹堤咖啡」（時間：2021/08/18 - 2022/08/17）近一年網路聲量，共有4,126筆，基本上討論度不高，唯一一次高峰，也是因為這次八方雲集提到丹堤咖啡恐熄燈之事，才有小幅度的討論。

此消息一出，網友紛紛表示：「沒有賣班尼狄克蛋後，收一收也好」、「丹堤一直都不行，併購它真的都沒經驗」、「不得不說丹堤賣的食物超難吃」、「現在都去彼得好咖啡了」、「不如吃便利商店微波」、「我家這邊倒掉的丹堤常常髒髒濕濕的」、「本來就快撐不下去，結果路易莎崛起」、「丹堤只有價格能打而已，環境維護及氛圍比不上對手」、「覺得怡客比丹堤好一點」、「西雅圖都沒倒了，丹堤好吃多了」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月18日至2022年08月17日。